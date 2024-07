"En el Ewan empecé en solitario; es un lugar especial"

David Otero (Madrid, 1980) hace un descanso mientras monta uno de los muebles de su casa para atender a LA NUEVA ESPAÑA. El artista madrileño, que desprende alegría y buen rollo a distancia, es uno de los cabezas de cartel del "Song of a Ewan", festival que se celebrará el 9 y 10 agosto en el bosque del Egüil, en Salinas. Otero es ya un viejo conocido del evento y el propio cantante reconoce lo especial que es para él tocar en suelo asturiano. Donde dio sus primeros pasos y a donde ahora vuelve para seguir encandilando a su público.

–¿Qué supone volver al Ewan?

–Yo soy ya un sospechoso habitual. Lo primero que hice en mi vida como artista en solitario fue tocar en el Ewan. No había sacado ni mi primer disco. Toqué en un bar que está al final de la playa con Juan (Juan Luis Suárez), y juntos preparamos un pequeño escenario y un equipo de sonido. Hice un conciertito de 40 minutos, el primero en solitario. Por eso digo que mis primeros pasos fueron en Salinas.

–Se nota que es un sitio especial.

–Mucho. De ahí acabó saliendo todo. Luego, con los años, he hecho muchos conciertos en el Ewan. Creo que he ido ya cuatro o cinco veces.

–Los artistas que tocan en el festival coinciden en que el Ewan tiene algo diferente. ¿Qué diría que tiene?

–La clave creo que es el bosque donde se toca, que es brutal. Nosotros nos lo tomamos como un concierto distinto, porque nos sentimos parte de la familia y le tenemos mucho cariño tanto a Juan como a la gente de Salinas. Vamos con otro carácter, con otra idea. Por eso creo que el resultado es distinto. La gente que asiste también espera otra cosa y es guay por eso. Además, siempre coincides con muchos amigos.

–Su último disco salió en 2021, pero parece que pronto habrá novedades.

–En septiembre saco disco nuevo. Estos años he tenido un descanso y, además, fue la época de la pandemia. Han sido años locos. Estoy con muchas ganas. Hemos presentado cuatro adelantos, algo que no me convence mucho porque ya no hay margen para la sorpresa. Ahora sacar discos no tiene la gracia que tenía antes. No nos gusta tanto. Una banda que me gusta, por ejemplo, ha sacado un EP con cuatro temas, luego otro con dos canciones más… y cuando llega el disco ya no tiene novedades. Ya no escuchas esos discos con el mismo interés, no se escucha como obra entera. Creo que nos han robado ese momento.

–¿Era mejor antes?

–Ahora estamos educando a la gente a escuchar solo canciones y hemos perdido la capacidad de escuchar la obra entera. La industria y el sistema de "playlist" nos ha arrastrado un poco a esto. Echo en falta estar en el autobús escuchando un disco, en la playa o dando un paseo. El sistema "playlist" ha sido un poco como un tsunami.

–Durante los últimos años ha comentado que llegó a plantearse dejar la música.

–La música es un medio jodido. Hay momentos en el que te planteas todo. A nivel emocional estás muy expuesto y eso influye. La música tiene cosas buenas y malas y hay veces que cuesta mantenerse firme. Cuando las cosas van rodadas es fácil, pero no siempre es así. Llegó un momento en el que me vi con 40 años y sabiendo hacer solo esto. No es algo solo mío, creo que nos lo planteamos todos los artistas. Todos tenemos partes de nuestro trabajo que nos gustan muchísimo y otras que no tanto. Yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta de verdad, pero siempre le das vueltas a todo.

–Se van a cumplir 30 años del nacimiento del "Canto del Loco". ¿Qué queda de aquella época en David Otero?

–Lo que queda, sobre todo, son las canciones. Sigo cantando muchas de aquella época y la gente las sigue recordando. Los amigos de mi hija, que tiene 18 años, se saben casi todas; y las de mi hijo, de 10 años, también. Disfruto mucho de eso.

–Hace unas semanas "La Oreja de Van Gogh" hizo vibrar a 50.000 personas en el Boombastic. ¿Se os ha pasado por la cabeza juntaros y hacer algo similar?

–Por ahora no lo pensamos, yo por lo menos. No es algo que tenga en mi radar. Soy muy feliz con mis discos y mis canciones. Creo que sería hacer trampas. Dani (Martín) hace muchos conciertos con la temática del "Canto del Loco", porque la gente se acuerda mucho de aquella época, pero no hemos pensado en hacer cosas así.

–Ahora le está dando una vuelta a sus redes sociales, creando vídeos, respondiendo preguntas, explicando trucos...

–Estamos intentando cambiar la forma de comunicarnos con la gente. Pensaba que mis redes eran demasiado corporativas. Trabajo junto a un amigo, porque mi vida no está centrada en las redes y voy haciendo lo que puedo. La vida es más bonita viviéndola en directo y tengo dos hijos, por lo que no tengo demasiado tiempo para las redes. Lo hago porque me lo paso bien, cuento cosas que me gustan y que a mi me interesan, no son vídeos hechos de manera superflua.

