El parque del Muelle de Avilés será la casa de la música negra

La novena edición del festival de La Grapa (2 y 3 de agosto) vuelve al parque del Muelle. "Es el sitio donde mejor hemos estado todos los años. Se nos sacó por las obras y, cuando quisimos volver, se nos situó en la calle Pedro Menéndez", comenta Daniel García, organizador del festival, reconociendo que volver a esta localización es un alivio para todos.

El viernes estará muy enfocado en el "blues" y los encargados de poner el ritmo serán "The Lucky Strokes", apadrinados por Eddie Roberts; "King Solomon Hicks", estrella emergente del panorama neoyorquino, y "Néstor Pardo" que, según Daniel García, hará una apertura increíble, en solitario, acompañado de su guitarra. El sábado será un día en el que el "funk" cobrará protagonismo. Durante el último día del festival la banda japonesa "Osaka Monaurail", uno de los deseos de la organización desde la primera edición del festival, acompañará a "The Agapornis" y "The Real Deal".

El novedoso galardón "Grapa de Honor" se lo han llevado el Blues Béjar Festival y Frank Rock&Blues Festival, dos referentes a nivel nacional que ya han cumplido 25 años. Desde la organización afirman que el objetivo de este premio es reconocer la trayectoria y la longevidad de otros festivales que también aportan su granito de arena a la cultura de la música negra.

