"El perro del hortelano" abre este viernes el Festival Bances Candamo

El clásico de Lope "El perro del hortelano" inaugura el IV Festival Bances Candamo en el teatro Palacio Valdés. Dirigida por Dominic Dromgoole, exdirector del Shakespeare’s Globe Theatre, el telón se levantará este viernes, 2 de agosto, a las 20.00 horas. Las entradas se encuentran a la venta en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y desde la web del teatro, www.teatropalaciovaldes.es, con precios que van desde los 12 a los 22 euros.

Esta versión del clásico de las letras españolas cuenta con el sello de la prestigiosa Fundación Siglo de Oro, y su compromiso con los textos de esta época desde una perspectiva que permita al público redescubrirlos con toda su riqueza, tanto escénica como formal, dando lugar a un espectáculo con varios niveles de lectura, desde el juego de amores hasta la lucha contra lo establecido.

Es "El perro del hortelano" una historia de sangre azul, de erotismo y privilegios, los que ostentaba la aristocracia a comienzos del siglo XVII, vestida de drama de amor, envidia, celos y honor, cuya acción se desarrolla en Nápoles.

Lope narra la historia de Diana, condesa de Belflor, en un triángulo amoroso, de amores prohibidos y traiciones, que acontece cuando Nápoles está en poder de la corona española.

Como dice Dromgoole: "Conozco y amo el trabajo de Lope de Vega desde hace mucho tiempo y he dirigido una de sus obras, “Peribáñez". También he visto muchas otras. La música y el movimiento siempre fueron fundamentales para el teatro en The Globe, un acompañante en la obra en lugar de un sirviente, y me apetece mucho la posibilidad de lograr esto de nuevo en ‘El perro del hortelano’".

Reparto

Para ello, cuenta con un reparto con Manuela Morales, como la condesa de Belflor; Gabriel de Mulder, como Teodoro, secretario de la condesa; Macarena Molina, como dama de la condesa, y Julio Hidalgo, como lacayo de Teodoro. Junto a ellos, Ángel Ramón Jiménez, José Juan Sevilla, Mario Vedoya, Sheila Niño, Cayetana Oteyza y Martín Puñal.

La música lleva el sello de Xavier Díaz-Latorre; el vestuario y la caracterización, de Jonathan Fensom, la iluminación, de Fernando Martínez; la escenografía, de Rodrigo Arribas; la coreografía, de Patricia Ruz, y la dirección musical, de Luis Miguel Baladrón.

"El perro del hortelano" es la primera de las tres obras que componen la IV edición del Festival Barroco Bances Candamo. Le seguirá el sábado "La dama boba", también de Lope de Vega, y concluirá el domingo con "El gran teatro del mundo", de Calderón de la Barca.