Así ha sido el paso de Arbidel González, nadador asturiano, por los Juegos Olímpicos: "Como padre me llena de orgullo"

"Tengo el móvil hasta arriba de gente mandándole apoyo a Arbidel. Estamos súper orgullosos de él". A Iván González le delata la voz. Su tono es de pura felicidad y orgullo. Su hijo, Arbidel González, debutó ayer en los Juegos Olímpicos de París y, aunque no consiguió entrar en la final, sí que logró el objetivo que se había propuesto antes de partir a tierras francesas: entrar en las semifinales. "Era lo que él quería, por lo que no podemos estar más contentos", señala el corverano, que junto a su mujer, su hija y unos amigos del nadador, se dejaron la voz en las gradas para animarle.

Arbidel, en el centro, junto a su familia y amigos. | LNE

"El objetivo eran las semifinales y, a partir de ahí, ya se vería lo que pasaba", reconoce González, que tras la competición pudo pasar un rato con su hijo antes de que partiese a la villa olímpica. "Lo he visto muy contento, alegre y con ilusión. Hoy ha dado un gran nivel. En la villa está encantado", apunta el corverano, que destaca que su hijo seguirá entrenando, por si se cae alguien de la convocatoria estar preparado para ocupar su hueco.

Su móvil, lleno de mensajes, da fe de lo querido que es en la familia del mundo de la natación y, sobre todo, en Corvera, su lugar natal. "Me han escrito amigos, familiares, compañeros de trabajo... Todo el mundo ha estado pendiente de él. También toda la gente con la que hemos coincidido estos años yendo a competir en natación. Todos me destacan lo difícil que es estar aquí", comenta González, a quien se le nota en la voz la emoción. Tras muchos años de trabajo, su hijo ha conseguido ser olímpico. "Me llena de orgullo. Saber que tu guaje es un referente para la natación de Asturias es algo muy grande. Tanto mi mujer como yo estamos llenos de amor de padre y madre", confiesa.

Su alegría, además, será doble, porque el pleno de Corvera aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos políticos que el Complejo Deportivo Corvera, lugar en el que están las piscinas en las que Arbidel empezó a nadar, lleven su nombre y el de Ana Bernardo.

"Es algo que el Alcalde nos comentó hace tiempo. Ahora tenemos que cuadrar la agenda para hacer el homenaje", señala el progenitor. El nadador también tendrá su nombre en una placa en otro acto que se hará en el paseo olímpico del concejo. Antes, eso sí, hará una parada en su pueblo para celebrar por todo lo alto su gran éxito.

Arbidel González no pudo clasificarse para la final de los 200 mariposa de los Juegos Olímpicos de París, tras concluir decimosexto en las semifinales con un tiempo de 1:56.26 minutos.

El corverano, que no pudo mejorar su registro de las preliminares, se quedó a 1.64 segundos del austríaco Marin Espernberger que logró el último billete para la lucha por las medallas con un crono de 1:54.62.

Más lejos quedó todavía el nadador asturiano, que debutó en París en unos Juegos Olímpicos, del húngaro Kristof Milak, el plusmarquista universal, que afrontará la final con el mejor registro de todas las participantes tras firmar en las semifinales un tiempo de 1:52.72 minutos

Antes, en la ronda preliminar, el corverano logró clasificarse a semifinales con la decimocuarta marca de todos los participantes con un tiempo de 1:55.86 minutos. González, que concluyó sexto en su serie, se quedó a 1.94 segundos de Milak, que partió con el mejor registro de todos los semifinalistas, tras firmar un crono de 1:53.92 en las series preliminares.

Suscríbete para seguir leyendo