Vox cuestiona que Corvera no exija fianza por los terrenos para la Ciudad Deportiva

Diana García, portavoz de Vox en Corvera, puso ayer en tela de juicio a Carpa élite, la empresa que se hizo con la licitación de los terrenos de Truyés en los que Diego Baeza, presidente del Real Avilés, pretende crear su ciudad deportiva. "Es extraño que una sociedad limitada, que se fundó con 3.000 mil euros en diciembre del año pasado, haya conseguido una licitación", apuntó la concejal, que destacó que además la empresa adjudicataria no tiene que depositar fianza alguna. "Es lo que más me llama la atención", aseguró. Iván Fernández, alcalde de Corvera, replicó que a él personalmente "ni me parece extraño ni no", y añadió que "puedo tener mi opinión, pero lo que hago es velar por que se cumpla la normativa". "Los servicios jurídicos informarán en los próximos días de lo que pasará con la licitación", afirmó el regidor, que sostuvo que "es un buen proyecto para Corvera".

Además, en el pleno ordinario de ayer se aprobó la propuesta fiscal para 2025. El resultado es que se mantienen congelados buena parte de los impuestos municipales salvo el IBI y la viñeta, que no obstante se actualizan en torno al IPC previsto por el Gobierno para el próximo ejercicio. Asimismo, los precios públicos y las tasas también se actualizan para cubrir el coste real de los servicios tal y como fija la normativa europea, dándose el caso de que incluso bajará el recibo por la recogida de la basura el año que viene.

En concreto, de los cinco impuestos municipales existentes, el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) y el IAE seguirán como hasta ahora. La viñeta, que estuvo congelada durante los últimos nueve años, se actualizará un 3%. "De los 7.379 vehículos que hay ahora mismo censados en Corvera, para más de la mitad, la actualización supondrá un incremento en el recibo anual de entre 0,63 y 1,70 euros", concretó la concejala de Hacienda, Patricia Suárez. En cuanto al IBI, la actualización supondrá de media un incremento de 9 euros al año, "teniendo en cuenta que el Ayuntamiento lo que actualiza es el tipo, ya que la base, el valor catastral de las viviendas, no depende de la administración local", apuntilló la concejala.

En cuanto a tarifas y precios públicos, habrá algunas novedades, como la incorporación de La Lechera como espacio público, con un precio de alquiler de 400 euros más IVA por una jornada completa de 7 horas, y de 250 euros más IVA por media jornada. Asimismo, las reservas y alquileres de El Llar pasan a tener un canon de 700 euros más IVA por jornada completa y de 400 euros más IVA por media jornada. De igual manera, se suman a los precios de Deportes los nuevos bonos de pádel y se recoge el incremento de las tarifas del Complejo Deportivo Corvera.

Respecto a las tasas, el Gobierno local aplicará en 2024 una actualización de los precios de los servicios públicos a su coste real, tal y como indica la normativa y las directrices europeas, lo que en el caso de la recogida de basura supondrá una bajada en el recibo, "gracias en parte al aumento del reciclaje en el municipio ya que, tal y como siempre hemos dicho, cuanto más reciclemos menos pagaremos", afirmó la concejala. La tasa de basura bajará 2 céntimos al mes si es de uso doméstico y entre 6 y 21 céntimos al mes en el caso de uso comercial o industrial, dependiendo de la superficie de los locales. La tasa de agua se actualizará 48 céntimos al mes; 0,64 euros al mes para uso agrícola-ganadero y 0,66 euros al mes para el suministro de uso industrial.

Gracias al apoyo de todos los grupos municipales, el Complejo Deportivo Las Vegas cambiará su nombre para llamarse "Arbidel González & Ana Bernardo", en honor de dos de los mejores deportistas del municipio. "Es una forma de demostrar la relevancia del deporte en el concejo, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro", puntualizó Alejandro Méndez, portavoz del PP. Además, el nadador corverano tendrá una placa en el "Paseo Olímpico" del concejo.

