El "Ewan" rema al ritmo de las olas

El festival "Songs for an Ewan Day", conocido por su singular propuesta de llenar dos días (9 y 10 de agosto) de música en sintonía con la naturaleza en el bosque del Egüil, en Salinas, cuenta este año con la presencia de Alazne Aurrekoetxea. La campeona europea y mundial de paddle surf impartirá la mañana del sábado 3 de agosto unas clases de iniciación en esta especialidad. La misma deportista comenta que "aunque no es mucho de festivales", el "Ewan" le parece "una manera distinta de pasarlo bien con la familia y los amigos". Estas clases serán "la guinda del pastel", según la propia profesional, "para este encuentro que combina deporte, música y el contacto con el medio ambiente".

Los inicios de Aurrekoetxea en esta especialidad deportiva derivaron de la ansiada posibilidad de permanecer en el agua lo máximo posible. "Mis comienzos fueron un poco más para sumar a lo que es el deporte del surf en general. Así podía entrenar no solo con olas grandes, sino también con otras de un tamaño menor cuando no había mucha mar", cuenta. Además, admite que cuando empezó a competir le resultó complicado, pero lo acabó disfrutando. "Aunque sufro en las pruebas, también me hacen mejorar a mí misma y me incita a querer esforzarme cada día más y más", señala la surfista.

Estas competiciones le llevaron a estar en lo alto de los pódiums más aclamados del mundo. La sensación de alcanzar la victoria, Alazne Aurrekoetxea la define como "estar en una burbuja". Y es que, conseguir una medalla lleva muchas semanas de entrenamiento tanto en la tierra como en el agua y una correcta alimentación. "Es importante estar bien físicamente y durante la semana hago entrenamiento tanto físico, como en el mar y descanso algo más los domingos", relata.

La campeona de paddle surf tampoco deja de lado el deporte cuando se baja de la tabla. "Me gusta hacer pilates porque ayuda a mantenerse en forma y estoy probando nuevos deportes para hacer cardio de manera entretenida". También indica que "es una aficionada a probar nuevos restaurantes".

Otra de sus múltiples pasiones es el cuidado del medio ambiente. A través de sus redes sociales intenta concienciar a los jóvenes de la importancia de mantener los espacios naturales intactos. "A partir del confinamiento me di cuenta de lo dañado que está nuestro entorno y por ello, a través de campañas, propuse la recogida de residuos en cada paseo o parque de las zonas cercanas a donde resido en Sopela (País Vasco)", señala Alazne Aurrekoetxea. Actualmente, gracias al alcance que tienen sus redes sociales, colabora con campañas relacionadas con la plantación de árboles o la recogida de basura en las playas. "Pienso que hay mucha gente que tiene conciencia pero luego veo la realidad y veo cosas que hay que mejorar", reitera la surfista que también trabaja como "infuencer". En su perfil de Instagram, que cuenta ya con más de 82.000 seguidores, comparte sus viajes y su filosofía de vida. Toda ella, ligada al deporte y a la concienciación medioambiental. Afirma que "cada día intento sumar mi granito de arena en estos ámbitos". Además, la campeona europea expresa que "las plataformas digitales, aunque muchas veces hacen cambiar la percepción, también son buenas para unir a la gente alrededor de las diferentes causas".

Por otro lado, anima a que todas las personas se inicien en el paddle surf ya que señala que "es un deporte súper completo en el que ejercitas todas las zonas del cuerpo y lo practicas al aire libre y en el mar". A esto añade un mensaje de superación para que ninguna persona se rinda en aquello que se propone, y menos en el deporte: "Al principio nos va a costar y nos vamos a caer, pero poco a poco se consigue disfrutar, cada vez un poco más".

