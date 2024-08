Hoy es el gran día. Tras semanas de espera, el Parque Acuático de Corvera (PACO) abrirá sus puertas a los corveranos y demás interesados en probar el primer parque acuático de Asturias. Eso sí, antes de su apertura oficial, el alcalde, Iván Fernández, quiso enseñar el resultado de meses de trabajo a varios representantes del movimiento asociativo, ya que fueron los primeros en conocer la idea del equipo de gobierno. «Queríamos cerrar el círculo», afirmó el regidor, que se mostró encantado de guiar la visita, resolviendo dudas y no dejando un rincón sin enseñar. El PACO es de los parques acuáticos que cuenta con baño para pacientes osteomizados.

En la imagen superior, los toboganes ya preparados para los baños. Sobre estas líneas, el servicio de botiquín. | Ricardo Solís

«Estamos sorprendidos con las expectativas que ha generado el PACO. Nuestra idea principal era recuperar unos espacios que estaban abandonados para convertirlo en algo singular, para uso y disfrute de los corveranos, y que gente de fuera, que venga a pasar unos días al Principado, también lo pueda aprovechar», explicó Fernández, que aclaró que la intención del consistorio «no era ser el primer parque acuático de Asturias». «Hemos jugado con las siglas, porque el nombre nos gustaba, pero que cada uno llame a la instalación como quiera», apuntó.

El Paco, abierto para zambullidas

El alcalde corverano también destacó el potencial turístico que puede tener el complejo deportivo, ya que «no sabemos cuantas personas nos visitarán por el PACO, pero sí sabemos cuantas vendrían si no estuviese hecho: ninguna».

La apertura ha tardado más de lo esperado, algo a lo Fernández quiso quitarle hierro. «Los políticos somos mucho de dar plazos, por eso cuando me preguntaban siempre decía que se abriría lo más pronto posible. Queríamos hacer las cosas bien, por eso abrimos ahora. Lo último que hicimos fue utilizar una ladera, que estaba inutilizada, para colocar dos zonas de terraza», afirmó el regidor corverano, que sostuvo que «la vida no se acaba este verano, y el PACO no es solo para este mes, es un proyecto para las siguientes décadas».

Desde hoy a las 9.00 horas se podrán adquirir las entradas de manera online en la web del Ayuntamiento, donde habrá un contador para conocer cuantos huecos quedan libres para ese día. Presencialmente se podrán comprar desde las 11.30 horas en la taquilla del PACO. El precio por entrar en la instalación varía desde los 3 euros que cuesta la entrada infantil de lunes a viernes hasta los 5,50 euros que tendrá que pagar un adulto entre los 25 y 65 años durante los fines de semana y festivos. El PACO abrirá sus puertas de forma ininterrumpida desde mañana hasta el 5 de septiembre.

