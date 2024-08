Gastronomía a pie de calle

El certamen gastronómico "Sabores de plaza en plaza" cumple su octava edición en Avilés. Los ciudadanos y turistas ya pueden disfrutar, hasta el domingo, de las tapas y bocados más innovadores de la hostelería de la comarca. Los seis puestos están distribuidos en tres localizaciones: la plaza del Carbayedo, la de Álvarez Acebal y la de Pedro Menéndez. Además, cuenta con un amplio horario: de 12.00 a 16.00 y de 20.00 horas hasta la medianoche. Tiempo suficiente para completar un recorrido por el caso histórico acompañado de la banda sonora de grupos y solistas locales. Este evento quiere ser una imagen clave para seguir apostando por la cultura, la gastronomía y el ocio avilesino.

La inauguración contó con la participación de la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, y José Manuel García "Roxín", presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC). Según la concejala, un recorrido de plaza en plaza "es una manera diferente de dar a conocer la ciudad y propiciar la afluencia en las zonas peatonales". Y presumió de que "esta experiencia ha sido muy buena para dar a conocer a la hostelería de la ciudad, según la opinión de los propios trabajadores de la zona". Además, este encuentro da continuación al evento "Gastronáutica", celebrado en julio y que llenó el paseo marítimo de música y buenas degustaciones.

Para el presidente de los comerciantes y hosteleros de Avilés, "Sabores de plaza en plaza" es un evento "imprescindible" para conocer lugares de la zona y que la gente se sienta cómoda en la ciudad. "El primer sector puntero de Avilés fue la industria, pero ahora creo que hay que dar paso a otros y dejar a la juventud evolucionar en nuevas propuestas". También recordaba los grandes cambios que se produjeron con respecto a la ocupación laboral. "Cuando yo era joven había más de 20.000 trabajadores en ENSIDESA y ahora no llegan ni siquiera a los 10.000".

El presidente de la UCAYC considera que para elevar la presencia hostelera en la ciudad es imprescindible acelerar los trámites burocráticos y afirma que desde la organización que encabeza intentan ayudar "lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades".

Los responsables de los dos puestos situados en la plaza Álvarez Acebal comenzaban ansiosos la jornada. Un primer día con una mañana pasada por agua, pero que no restó la ilusión a sus comerciantes. Para algunos, como Heisel Esquivel, es la primera vez que participa en el encuentro. "Estoy bastante nerviosa porque nunca sabes cómo va a ir, pero creo que saldrá bien", señaló. La gerente de este puesto se dedica a la hostelería desde los 18 años, y junto a su marido tienen una cafetería en Avilés. En este emplazamiento ofrece tostas de diferentes combinaciones y para todos los públicos. "Me animé a hacer una creación para gente vegana, porque me parece que es un colectivo más grande de lo que se piensa" cuenta Heisil. Para su elaboración utiliza productos de la zona, como pueden ser las anchoas o el queso de cabra. "Esta aquí va a ser una gran oportunidad para darnos a conocer en la ciudad", asegura animada.

Otros, como David Franqueira, ya son veteranos en este certamen. "Llevamos viniendo aquí desde la primera edición, aunque nos estrenamos en cuanto a la ubicación" comenta el hostelero. Además de renovar localización, también ha querido innovar en cuanto al producto. "Este año traemos gildas y pinchos vascos, todo mirando hacia la ría de Avilés". En cuanto a su experiencia en ediciones pasadas asegura que "todas han sido positivas", y agradece que se programan este tipo de actividades "más enfocadas en el público familiar". Pese a tener su propio negocio dos calles más abajo, afirma que "la distribución es excepcional, para que la gente se pare a mirar los productos que vendemos en los puestos".

En la plaza del Carbayedo se situarán las dos casetas de Dialva para Vos; en la de Álvarez Acebal, Piazza y Cataleya; y en la de Pedro Menéndez, La Taberna Murciana y Las Manzuetas Todos ellos acompañados de la mejor música en directo, de la mano de artistas como "Cover Planet", "Sonne" o "Intrusos". Además, las propias casetas también tendrán amenización musical cuando no haya conciertos. Una combinación de gastronomía y ocio que llenará de vida el casco histórico de Avilés.

