"Nos vamos a mojar igual, ¡qué más da!": ni el orbayu puede con el estreno del primer parque acuático de Asturias

"Nos vamos a mojar igual, ¡qué más da que llueva!". Aunque ayer el tiempo no quiso acompañar en uno de los días más grandes para Corvera, los ánimos estaban igualmente por las nubes. Prueba de ello fue la gran afluencia de personas, sobre todo niños, que a las once y media de la mañana esperaban impacientes la apertura oficial del PACO para poder tirarse por sus toboganes. "Llevábamos tanto tiempo esperando que ahora da igual hasta que nieve, solo pensábamos en tirarnos por los toboganes", apunta Rafa Alonso, uno de los vecinos de Corvera que ayer cambió todos sus planes para asegurarse entrar en el primer parque acuático de Asturias. En el Día Mundial de la Alegría qué mejor que poder disfrutar entre toboganes y chapuzones.

"En vacaciones no madrugo nunca, pero hoy he hecho una excepción. A las nueve de la mañana ta estaba con el móvil en la mano para poder sacar mi entrada y no quedarme si hueco", señala Lara Manzano, una de las alrededor de doscientas personas que se hicieron con su boleto en las primeras horas que estuvo abierta la página web. Ella y su grupo de amigas llevaban días esperando la apertura. "Pensábamos que se abriría antes, poco más y nos pilla volviendo a las clases. Pero no nos quejamos; lo vamos a aprovechar este mes al máximo", afirma la corverana.

Pero no solo de Corvera eran los primeros valientes que se animaron a tirarse por los toboganes del PACO. Su fama ya ha llegado a otros puntos de la región, incluso a comunidades vecinas. "Somos de Ribadeo y nos llamó la atención todo el boom que ha tenido el PACO. Por eso, para ver de lo que se trataba, hemos decidido venir a probarlo", señala Iván Mella, que llegó a Corvera junto a su mujer e hijos. "Para ellos es un plan genial de verano. El día no acompaña mucho, pero mientras estén en el agua están encantados. Así, aprovechamos la visita y hacemos un poco de turismo por la zona, que es un sitio que nos encanta", señala el gallego, que reconoce que "me esperaba que fuese un recinto un poco más grande, pero resulta acogedor". Eso sí, Mella se muestra gratamente sorprendido con la temperatura que tiene el agua, que ronda los 25 grados, algo que provoca "que quiera estar todo el rato ahí metido". "Es un gran acierto, así nadie tiene la excusa de pasar frío", sentencia.

En Oviedo también los hubo que esperaban impacientes la apertura del PACO. Es el caso de Marcos Braña y sus amigos, que desde hace días solo pensaban en poder darse un baño en tierras corveranas. "La playa no es lo mío, le tengo mucho respeto al mar y la arena no me gusta. Por eso cuando vi lo del PACO traté de convencer a mis amigos para poder venir todos juntos y pasar el día", explica el carbayón, que tuvo que enredar también a sus padres para que hiciesen de choferes. "Creo que puede ser un buen plan para las familias, porque como tiene una zona de chiringuito, pueden estar tomando algo mientras nosotros no paramos de tirarnos al agua. Todos nos lo podemos pasar en grande", remata.

Tras su inauguración el PACO promete ser un gran foco de buenos momentos y risas, algo que ni el orbayu de ayer fue capaz de parar.