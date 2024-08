Néstor Pardo, King Solomon Hicks y "The Lucky Strokes", nombres de lujo para el primer día de La Grapa: descubre aquí la programación del festival

Tras un año de espera, el parque del Muelle volverá a albergar hoy y mañana una nueva edición de La Grapa Black Music Festival, evento gratuito y abierto a todo el público. El encargado de estrenar el escenario avilesino a las 21.00 horas será Néstor Prado. Tras iniciar su carrera a los diecinueve años con "The Loveless Cousins", Néstor Pardo ha recorrido un camino musical diverso que incluye rockabilly, rhythm and blues, country, folk y pop. En 2013, Pardo comenzó su carrera en solitario y en 2016 lanzó "Siento No Haber Sido Lo Esperado", seguido de "Santa Cruz" en 2020. Con "Letters from Clarksdale", Pardo cierra un ciclo vital, posicionándose como un puente generacional que destaca la universalidad esencial del blues.

A las 22.00 horas será el turno de King Solomon Hicks. El guitarrista y músico estadounidense destaca por su fusión única de blues, jazz y soul. Desde joven Hicks ha maravillado a las audiencias con su talento y pasión, comenzando su formación musical en la "Harlem Arts Alliance". Su carrera lo ha llevado a compartir escenario con leyendas del blues y actuar en festivales internacionales. Con su álbum debut "Harlem", Hicks se consolida como una de las jóvenes promesas más brillantes del panorama musical contemporáneo, continuando la rica tradición del blues con un toque moderno.

Los encargados de cerrar el primer día de La Grapa serán "The Lucky Strokes", que actuarán sobre las 00:00 h. La colaboración de Eddie Roberts, líder de "The New Mastersounds", con Shelby Kemp y las hermanas Galbraith, ha dado lugar a un conjunto formidable. Fusionando el rock sureño, la estética de James Brown y el rock 'n' roll honesto, "The Lucky Strokes" se presentaron por primera vez en el 20º aniversario del "Cervantes’ Masterpiece Ballroom" en Denver, Colorado, y grabaron un álbum en Color Red Studios, sorprendiendo a los oyentes con su nuevo y potente sonido.

Suscríbete para seguir leyendo