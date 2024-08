El festival "La Grapa" hace que Avilés suene como Nueva Orleans

"La Grapa" en Avilés no solo es la pasarela que comunica la plaza de Santiago López con el Centro Niemeyer, también es sinónimo de buena música, de sonidos de otras tierras y raíces. Los ritmos afroamericanos cautivan el parque del Muelle. Suena blues y suena soul y también ramalazos de funk, que son tres de los pilares del amplio abanico de la denominada música negra con mayúsculas. El festival "La Grapa" es un escaparate de bandas y solistas y un destino fijo para los amantes de la música durante un fin de semana al año, que coincide esta vez con el primero de agosto. El encuentro con la música negra comenzó ayer con tres conciertos. La música arrancó con los últimos coletazos de la luz del sol, sobre las 21.00, cuando Néstor Pardo desenfundó su guitarra para volver a dignificar ese sonido tan característico que define al blues, estilo tan reconocible con origen en el delta del Mississipi, allá en los Estados Unidos. El soul llegó después de la mano de King Solomon Hicks y su banda, que también juegan con el blues y el jazz. El broche a la primera jornada vino de la mano de "The Lucky Strokes" que trajo a "La Grapa" su rock sureño.

Blues, soul y funk para abrir boca en El Muelle de Avilés

Esta noche, a las 21.00, habrá más "Grapa". "The Real Deal" plantea a un viaje musical a los años cincuenta estadounidenses. "The Agapornis" cogerá el testigo para defender su pulido estilo que entremezcla funk, soul y rock, todo antes del gran fin de fiesta, que vendrá de la mano de los funkis japoneses "Osaka Monaurail", que estarán acompañados en el escenarios por Martha High, que fue corista de James Brown durante décadas y vuelve a "La Grapa" tras su primer concierto en 2018 en compañía entonces de "The Soul Cookers".

