Los agentes energéticos avisan: a la descarbonización le falta "combustible"

Sobre el papel, el reto de la descarbonización de la economía que predica la Unión Europea y al que España se ha sumado con gran determinación se resume en pocas palabras: desarrollar nuevas tecnologías energéticas "verdes" para reducir paulatinamente las emisiones de CO2 a la atmósfera de modo que en 2050 se logre la "neutralidad climática"; es decir, que actividades altamente "carbonizadas" como la industria o el transporte transformen sus actuales usos y se pasen a las llamadas energías limpias.

Eso es lo que marca la ruta establecida en la Estrategia Española de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050), pero la realidad se antoja bastante más pesimista y, como mínimo, genera desconfianza con respecto a los plazos entre los agentes responsables de pilotar el proceso de descarbonización, varios de los cuales se reunieron esta semana en la escuela de verano de La Granda para intercambiar puntos de vista a iniciativa del Club Español de la Energía. Su principal conclusión es que a la ambiciosa descarbonización pretendida le falta "combustible", más en concreto un incremento de la financiación pública (para apoyar a las empresas en el tránsito al uso de energías verdes), homogeneidad y racionalidad normativa (para proporcionar seguridad jurírica) e infraestructuras (para transportar de forma eficiente allá donde se demanden las energías del futuro).

Por la parte de los sectores llamados a proporcionar soluciones energéticas, caso de los gases renovables, José Manuel Pérez, de la empresa EDP, recalcó que los operadores llamado a proporcionar hidrógeno verde necesitan "más palancas, y especialmente ayudas económicas" para aproximarse al menos –lo de cumplir los objetivos lo puso muy en duda– a las magnitudes de generación que ha fijado el Gobierno de España, por ejemplo que la industria nacional consuma un 60% de hidrógeno verde en 2035. "Puede que haya un desarrollo considerable [de la tecnología de hidrógeno verde] con miras al horizonte de 2030, pero ni de lejos dará para cumplir los objetivos", señaló este experto, que también hizo ver que el coste actual de producir el gas del futuro no es competitivo.

Pedro Palencia, de Sedigas, defendió las bondades del biometano, para seguidamente lamentar que el plan nacional de estrategia energética y clima (PNIEC) "no es lo bastante ambicioso en la materia, al menos no tanto como quiere serlo Europa". Palencia demandó "eficiencia y facilidades administrativas" para desplegar la red prevista de plantas de generación de biometano; actualmente solo existen 10 en toda España y según el ponente, solo Asturias (donde no hay ninguna) podría acoger 27 que generarían un inversión de 364 millones de euros e incrementarían el PIB regional en un 2 por ciento. "La inversión en esta energía de futuro se está yendo a países como Italia y Polonia, que han establecido regulaciones más atractivas que otros países europeos", destacó el representante de la Asociación Española del Gas.

Todos los representantes de los sectores generadores incidieron así mismo, de uno u otro modo, en el déficit de infraestructuras de transporte y almacenamiento energético en España haciendo hincapié en la tareas pendiente: tender nuevas redes y, además, hacerlo con criterios de eficiencia.

El curso de La Granda sobre energía también dio voz al sector de la demanda; así, Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies, recalcó la necesidad de "planificar la regulación energética en contacto con los operadores" para, entre otras cosas, aportar transparencia de cara a los usuarios. Así mismo, expresó quejas por las "regulaciones cambiantes" que aún vuelven más "loco" un mercado –el eléctrico– especialmente marcado desde 2020 por "la incertidumbre y la volatilidad".

El secretario del lobby español de empresas de gran consumo eléctrico, AEGE, Joaquín González-Blas, trajo a La Granda la histórica queja de las industrias por el precio al que pagan la luz, en gran medida porque se les repercuten cargos y peajes de las que están exoneradas en otros países. Esta carestía del kilowatio tiene consecuencias: un tercio de la caída de consumo eléctrico peninsular entre 2019 y 2023 (casi 3 de 8 terawatios) se explica por la luz que dejaron de gastar las grandes industrias. "Solo un país europeo –Francia– puede competir en costes eléctricos con el resto del mundo y quizás eso explica decisiones como la de Arcelor de avanzar en su proyecto de descarbonización del complejo siderúrgico de Dunkerke", manifestó González-Blas.

Llegado el turno de hablar del papel de la regulación normativa de todo lo relacionado con la descarbonización, tomó la palabra, entre otros, la asturiana Rocío Prieto, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre otros anuncios, aseguró la próxima entrada en vigor de la circular que aspira a asentar la metodología y las condiciones de acceso y conexión a la red de transporte y de distribución de las instalaciones de demanda de energía que tengan la obligación de obtener permisos de acceso y conexión.

Este proyecto, según dijo Prieto, busca "incrementar la eficiencia del sistema eléctrico agilizando el trámite de los permisos y aumentando el grado de transparencia de los gestores y titulares de las redes". Entre otros puntos de consumo que se verán teóricamente beneficiados con esta circular destacan los puntos de carga de vehículos eléctricos y los puertos estatales, que están obligados a implantar planes de eficiencia energética y descarbonización de sus actividades.

La director de Energía de la CNMC también abundó en el desarrollo de las redes de transporte y distribución de energía. La CNMC ha aprobado recientemente las especificaciones de detalle para la capacidad de acceso de generación a las redes de electricidad. Esta resolución culmina el proceso iniciado con varios grupos de trabajo durante 2022 y 2023 y sometido a consulta y trámite de audiencia a los interesados. Con esta herramienta, según Prieto, se espera que aparezca nueva capacidad en las redes para la conexión de nuevas instalaciones renovables, el almacenamiento y las nuevas instalaciones de demanda. Es decir, "sacar el mayor rendimiento posible a la red existente y ampliarla con criterios de eficacia".

Suscríbete para seguir leyendo