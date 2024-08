Álex Castro, cantante de «Lemot», grupo invitado al festival Songs for an Ewan Day: "Toda la música es comercial"

El grupo gallego "Lemot" –la fusión musical de Alejandro Castro y Pablo Sobrino– llega al "Songs for an Ewan Day" en uno de sus mejores momentos. Su canción "Último verano" ha sido todo un éxito; de hecho, ya ha superado el millón y medio de escuchas en Spotify. Responde a las preguntas de este diario Alejandro Castro (La Coruña, 1995), grado profesional de guitarra y durante ocho años miembro del de la Orquesta Sinfónica de Galicia,

–Es la primera vez que actúan en este festival ¿Qué les han dicho del "Songs for an Ewan Day"?

–Nos han dicho que es un festival muy acogedor, teníamos muchas ganas de ir desde hace mucho tiempo, conocemos a Juan Luis [Suárez], y nos alegramos mucho de poder acudir este año.

–Han formado parte del cartel del "Arenal Sound", uno de los macro festivales de referencia a nivel nacional ¿Les gusta más ese tipo de festivales o prefieren escenarios menos saturados y con un ambiente diferente?

–Es una pregunta muy complicada, todo tiene su magia. Es cierto que en el Ewan se juntan muchas cosas, especialmente que se celebra en el norte de España y, encima, en un bosque. Seguramente sea uno de los festivales más especiales de los que hayamos estado.

–¿Quiénes han sido sus referentes? ¿Qué les han aportado?

–Te podemos decir cuatro: "Coldplay", "Imagine Dragons", "El canto del loco" y "Pereza". Lo más importante que hemos captado de estos grupos es, precisamente, ese espíritu de banda que transmiten y, también, nos gusta intentar buscar un sonido propio, como hicieron ellos.

–¿Cómo se fraguó la colaboración con "Maldita Nerea"? ¿Es su colaboración más especial?

–Efectivamente, estamos seguros de que ha sido nuestra colaboración más especial hasta la fecha porque "Maldita Nerea" es un grupo referente a nivel nacional. Todo el proceso de la colaboración se gestionó a fuego lento. Entablamos una relación de amistad con Jorge Ruiz y él se involucró mucho en nuestro proyecto; de hecho, nos juntábamos en su casa para componer. La colaboración salió de él y fue un gesto del que estamos muy agradecidos, es un acto de mucha generosidad por su parte. Que una banda así te abra a su público es increíble, Jorge es un mentor para nosotros.

–Vienen en un gran momento después de la publicación de "Último verano". ¿Se esperaban el éxito que ha tenido? ¿Qué significa sobrepasar el millón de reproducciones?

–Nosotros confiábamos mucho en esa canción, no nos esperábamos un millón de reproducciones tan rápido, pero sí esperábamos una gran acogida. La fórmula nos encantaba, pero, aún así, la acogida del tema no ha parado de sorprendernos. Hemos estado en festivales a cuarenta grados a la sombra con gente en primera fila dándolo todo con este tema, eso pasa pocas veces. Superar el millón es un aliciente más para seguir trabajando.

–"Los 40 principales" siempre cuentan con ustedes para sus giras ¿Es muy importante el respaldo de este tipo de cadenas para los grupos menos comerciales?

–Es otro regalo más, ver que una cadena tan importante apoya tus canciones para nosotros es un sueño. Son marcas que se suman a nuestro proyecto y la verdad que lo disfrutamos. Todo esto para nosotros es un sueño, ya le digo, lo valoramos muchísimo.

–Desde su experiencia, ¿ser comercial es una elección?

–A nosotros nos dan bastante rabia las etiquetas que se ponen desde el público a la música que hacen los artistas; al final, nosotros hacemos las canciones que nos salen en un momento determinado, no pensamos en si será o no comercial. Hasta nuestro público va etiquetando nuestras canciones en función de lo comerciales que son para ellos. No creemos nada en las etiquetas, lo que te gusta es lo que es comercial para ti. Toda la música es comercial, porque cualquier canción se puede comercializar, todo esto es, por tanto, muy relativo.

–Ambos miembros de "Lemot" han nacido en La Coruña, ¿alguna vez se han planteado cantar en gallego?

–Nosotros utilizamos el gallego en nuestra vida cotidiana y aunque nunca nos hemos planteado llevarlo al escenario esa idea está presente. El día que nos apetezca hacer una canción en gallego, pues la haremos sin ningún problema. Sin ir más lejos, hace poco nos invitaron a la televisión autonómica de Galicia y allí hicimos una versión de un poema de Rosalía de Castro en gallego. Nos encantó poder hacer eso.

