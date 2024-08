Mafalda Cardenal, cantante del cartel del Festival Ewan de Salinas: "Más de una vez pensé en no salir al escenario"

La cantante de pop, Mafalda Cardenal se sube por primera vez al escenario del Ewan Fest para compartir, con la ayuda de su guitarra, numerosos sencillos y covers. La artista saltó inesperadamente a la fama gracias al éxito rotundo de la canción "Tu fan" en la aplicación de TikTok. Actualmente, la joven está preparando su primer disco que saldrá a la luz el próximo año 2025.

–Para empezar, y por saber algo más de su próxima cita en Asturias. ¿Qué le trae por el Festival Ewan de Salinas? ¿Ya lo conocía?

–Durante estos años ya tenía conocimiento del festival de Salinas por amigos que veraneaban ahí y porque al pasar los veranos en Comillas, era uno de los festivales referentes en el estilo pop e indie por el norte. Voy a cantar muchas canciones mías y algún cover. Para mí, lo más importante es que la que la gente se lo pase bien.

–¿Cómo empezó a interesarse por este mundo de la música? ¿Desde pequeña?

–Empecé tocando la guitarra de pequeña; mis padres me consiguieron un profesor particular y vi que me encantaba cantar con la guitarra.

–¿Cuándo se replanteó que esto podía pasar de ser un hobbie a un verdadero trabajo?

–Hace nada, la verdad. Yo estaba estudiando la carrera de ADE Internacional en Madrid y mientras tanto, subía canciones a Spotify y videos a TikTok. La verdad que en ningún momento me planteaba que esto pudiera ser algo profesional. De repente, se dio la oportunidad y pensé que prefería cantar en vez de meterme en una oficina de ocho a ocho.

–Hablando de replantearse cosas… ¿qué fue lo primero que se le pasó por la mente al subir a un escenario?

–Fue muy fuerte. Yo no quería, la verdad. Mi primer concierto fue el Moby Dick de Madrid que alberga más o menos a 300 o 400 personas. Se hizo "sold-out" en una semana y media y fue cuando pensé que mi música empezaba a gustar a la gente. Antes de salir casi me tuvieron que obligar, porque yo no quería. Yo decía, ¿quién va a querer venir a un concierto mío? Al final lo pasé súper bien y recuerdo la sensación de no querer bajar.

–En cuanto a la producción, ¿la hace por su cuenta?

–Yo no soy productora pero todas las canciones las escribo yo, es decir, la letra y los instrumentos. Después de eso, voy con Milo, mi productor, y le digo exactamente lo que hay en mi cabeza y él lo refleja en las canciones.

–¿Está trabajando en algo actualmente?

–Ahora mismo estoy trabajando con mi primer disco. Pensaba que hacerlo era mucho más fácil de lo que en realidad es. Yo imaginaba que bastaría con poner las letras escritas de todas las canciones juntas, pero es un trabajo mucho más complicado. Pese al esfuerzo, estoy muy contenta y en 2025 saldrá a la luz, si todo sale bien.

–¿Va a seguir la línea de sus sencillos anteriores o es algo novedoso?

–El estilo es parecido a las otras y se basa, como siempre, en experiencias propias. Va a haber baladas, canciones un poco más cañeras y con toques de Taylor Swift, a la cual escucho mucho. Y también algo de folk. Será un mix de muchos estilos.

–¿Hay alguna colaboración a la vista en ese disco?

–No hay ninguna colaboración, pero si la hubiera buscaría algo que tuviera sentido con mi estilo, y no por los números que pueda tener la persona. Mi sueño es colaborar algún día con "Morat" y con Dani Fernández.

–¿Cómo fue la experiencia en su gira por México? Su primera vez fuera de las fronteras de España.

–No me creía que hubiera gente que quisiera verme. Fui tampoco sin querer, debido a los nervios y de nuevo fue una gozada, sentí mucho calor por parte de la gente y era como estar en casa. Fue muy divertido y tengo muchas ganas de empezar la gira por España y ver qué tal. Espero que vaya bien.

–Su salto a la fama estuvo condicionado en gran parte al rotundo éxito de su canción "Tu fan" en la plataforma de TikTok. ¿Cómo vivió ese momento y lo que derivó?

–En ningún momento me esperé que eso fuese a pasar, yo no soy la típica que hace canciones para que se viralicen en TikTok y coger un tramo de 15 segundos para que sea pegadizo. Yo esa canción la escribí porque estaba muy triste y era como que soltar toda la rabia. Me consoló mucho saber que mucha gente se identifica con una canción que escribí yo en la cama.

–Y después de este salto inesperado a la fama, ¿cómo fue la primera experiencia de que le reconocieran por la calle?

–La primera vez que me reconocieron por la calle me dio mucha vergüenza. Por ejemplo, el otro día me compré un piso y estaba contratando la luz. Para eso tuve que llamar a una empresa y ya al final, cuando habíamos hablado y estábamos a punto de colgar, me dice la trabajadora, "¿tú eres Mafalda Cardenal?" Fue lo más surrealista que me pasó en la vida.

–¿Tiene fijado algún objetivo próximamente?

–Soy muy de ir paso a paso viendo que tal va, y de momento el disco es lo que más me preocupa, además de hacer la gira y que a la gente le encante y yo goce. Procuro disfrutar de cada momento y no dejar que me gane el estrés. Ojalá en un futuro pueda llenar un Bernabéu o un WiZink.

–¿Y para escribir las canciones, es más de sentarse y hacerlas del tirón o tiene que darle unas cuantas vueltas?

–Yo soy mucho de hacer las canciones de tirón y si se me hace bola, igual es que no tiene que salir; pero normalmente la escribo cuando me pasa algo, y creo que al final te salen solas. Sí que es verdad que "Tu fan" la escribí cuando estaba muy triste y me estaba poniendo peor, por lo que la dejé en un cajón y a los seis meses la retomé y posteriormente, la terminé. Fue rápido y desde un punto de vista más ya de superación.

–¿Cómo lleva la sobreexposición en las redes sociales y otros canales de comunicación?

–A mí lo que me importa es que la música llegue a la gente y que me escriban vía redes, por ejemplo. Que mi canción los lleve a superar alguna situación. Mi objetivo no es ser famosa, si no que me motive lo que hago y de alguna manera ayude a la gente.

–En cuanto al panorama musical actual, ¿cómo cree que afecta la inmediatez de estas plataformas digitales al reconocimiento como artista?

–En TikTok cualquier persona puede hacer llegar su música, aunque también hay más oferta. Si tu producto es verdadero, resuena y a la gente le gusta. Si está escrita para que sea viral igual no gusta tanto; y si una canción es buena, al final llega a ser reconocida.

