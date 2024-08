"Nos estamos mimetizando con las máquinas", advierte el filósofo Cañedo-Argüelles

Juan Arana Cañedo-Argüelles, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, abrió ayer el segundo curso de La Granda dedicado a la inteligencia artificial (IA) y habló, concretamente, de la relación de inteligencia natural y artificial. "Creo que este tema se descuidó. No hemos analizado cuál es nuestra propia idiosincrasia y nos han dejado desarmados respecto a un poder que no sabemos cómo se controla, si va a ser hostil o no", dijo el experto, que hizo una llamada a la "humanización".

"Nos estamos mimetizando con las máquinas, cada vez rebajamos más nuestras características y nos convertimos en una especie de máquinas andantes", señaló. ¿El mensaje? "Si no quieres que las máquinas te coman por los pies aprende a ser algo distinto a una máquina, aprende a saber cuál es el terreno en el que no te puedan batir para no verlas como enemigas, sino como complemento necesario para tener una vida cada vez más humana", recalcó.

Habló Cañedo-Argüelles de Thot, dios de la escritura jeroglífica, a quien Platón lo denomina "Theut" en su diálogo "Fedro". Y avanzó en su recorrido por la inteligencia natural hasta hoy: "Llevamos una vida cada vez menos humana. Creo que esta llamada de atención puede ser positiva si la gestionamos adecuadamente o puede llevarnos a la neurosis colectiva si no somos capaces de saber cuál es nuestra propia identidad y cuál va a ser nuestra relación con las máquinas o los artilugios que forman la inteligencia artificial", sentenció el experto, que pronunció su charla presentada por el director de los Cursos de La Granda, Benigno Pendás, ante más de una treintena de personas, algunas de las cuales abrieron un nutrido debate al finalizar la ponencia.

