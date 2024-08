Presno: "Europa exportará ‘producto jurídico’ que dice cómo regular la Inteligencia Artificial"

La Inteligencia Artificial (IA) no es nueva: hace ya más de medio siglo que comenzó a desarrollarse. Pero entonces no había suficientes datos ni ordenadores capaces de procesarlos. "Eso es lo que tenemos hoy en día: una cantidad brutal de datos y ordenadores que son capaces de predecir un montón de cosas", manifestó ayer Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que participó en el segundo de los cursos de verano de La Granda, que ya van por su 46.ª edición. El experto habló de Inteligencia Artificial desde el punto de vista jurídico y de la flamante regulación de la IA por la Unión Europea: "La inteligencia artificial está ahí, no va a desaparecer, entonces hay que regularla. Y es lo que ha hecho la Unión Europea, que ha aprobado recientemente un reglamento que clasifica los sistemas en función de los riesgos que suponen". Destacó las diferencias existentes, a día de hoy, entre los generadores de Inteligencia Artificial y los consumidores, con China y Estados Unidos a la cabeza en cuanto a lo primero.

"Europa lo que ha hecho es que, no siendo pionera en desarrollo tecnológico, ha sido pionera en la regulación. Entonces la UE ofrece su producto jurídico, que dice cómo hay que regular la Inteligencia Artificial para aprovechar sus ventajas y que no afecten los riesgos. Lo que se desconoce es si esta regulación va a ser útil en China, yo creo que no. Pero puede tener cierta eficacia", explicó Presno. La regulación europea de la Inteligencia Artificial, ahondó, podría generar una exportación del contenido de su nueva normativa a otros estados, un "efecto Bruselas".

"Las empresas chinas que vendan sus productos en Europa van a tener que pasar el tamiz de la regulación europea, y ahí tal vez se produzca el ‘efecto Bruselas’ que es que las empresas chinas impulsen al propio gobierno para que parte de las normas europeas se impongan allí, para no hacer doble producción para el mercado interno y el mercado internacional", señaló.

Eso sí, el derecho siempre "va más lento que todo", también que la Inteligencia Artificial, que avanza "rapidísimo". "Es como la liebre y la tortuga, y por eso el reglamento de la Unión Europea, que no estará plenamente operativo hasta dentro de dos años, no es demasiado preciso y quedan cosas por desarrollar. En todo caso algo hay que hacer. Lo que no es suficiente es dejarlo a la autorregulación. Tiene que haber unos límites y un mínimo de transparencia. ¿Qué es suficiente? No lo sé, pero es necesario", recalcó el experto.

Hizo mención, al hilo de esto, de que la Unión Europea clasifica los sistemas en función de los riesgos que suponen y también de las agencias de supervisión de la inteligencia artificial, que en España tiene su sede en La Coruña (Galicia). "Son las que tienen que supervisar que estos sistemas responden a los estándares que se han establecido", resaltó el experto. Habló también del sistema sancionador, con multas que pueden llegar a los treinta millones de euros.

De las amenazas de la IA, Presno Linera citó la vulnerabilidad de algunos colectivos: "Hace falta gran alfabetización digital", dijo. También aludió la manipulación como factor de riesgo y la utilización de nuestros datos personales sin que seamos conscientes de ello. Y volvió al marco normativo: "Soy escéptico de que se cubran las amenazas porque creo que los problemas son muchos. Pero también tiene mucho que ver lo que hagamos las personas a título individual, con un mayor control de nuestros datos", recomendó, y aclaró: "Los sistemas de Inteligencia Artificial sin datos no son operativos".

El experto aboga por abolir las "excepciones" en materia de financiación

El catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Presno, manifestó ayer que la reforma de la financiación autonómica debe hacerse con "una visión general" y no con "negociaciones bilaterales" y que lo deseable no es "ir aumentando las excepciones", sino "desconstitucionalizar" aquellos sistemas de financiación singular que ya existen. Presno se mostró partidario de una reforma que "hace mucho tiempo que se lleva demandando", pero opinó que se debe tender a abolir los sistemas de financiación singular como el navarro o el vasco, aunque estén amparados por la Constitución, y no a reproducirlos.

