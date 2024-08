La Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera se atasca: el Ayuntamiento sopesa subastar otra vez el suelo por falta de pago

El incumplimiento del plazo establecido por las bases de la subasta para abonar al Ayuntamiento de Corvera los más de dos millones de euros en los que la empresa Carpa Élite –propiedad de Diego Baeza– se adjudicó los terrenos de Truyés donde el Real Avilés pretende construir un ambicioso complejo deportivo amenaza con obligar al gobierno corverano a repetir todo el procedimiento y volver a sacar a subasta ese suelo. Ha pasado casi un mes desde que Baeza admitió que no había podido reunir todo el dinero en plazo y hasta el momento, y pese a que se ha intentado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Corvera no han hallado la manera de dar soporte legal a la demora en el pago. Esto ha llevado al equipo de gobierno, con el alcalde, Iván Fernández, a la cabeza a empezar a pensar en un "plan B"; que no sería otro que anular la subasta que ganó Carpa Élite y convocar otra.

Iván Fernández admitió ayer a preguntas de este diario que "todo puede ser" y no negó que la repetición de la subasta es una opción que está sobre la mesa. No obstante, el Alcalde de Corvera se guarda una baza: "Es cierto que la asesora jurídica no ha dado aún con una fórmula que permita alargar legalmente el plazo de pago de los terrenos para la Ciudad Deportiva del Avilés, pero no desistimos de hallarla; seguimos trabajando en ello".

Según Fernández, dicha asesora volverá de vacaciones a finales del mes de agosto y retomará entonces la búsqueda de un encaje legal para el pago de los terrenos de Truyés. Si al cabo de un tiempo persiste la imposibilidad de legalizar la demora será cuando, según el Alcalde, "pasaremos página y repetiremos la subasta, porque lo que bajo ningún concepto haremos es movernos fuera de la legalidad".

El Alcalde de Corvera trata de ser positivo pese a las adversidades surgidas en el avance del ambicioso proyecto de Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera y hace de la necesidad, virtud: "En el hipotético caso de tener que repetir el concurso, y como mucho camino ya está andado, el mismo se podría poner en marcha en solo dos meses; o sea sería un trámite más ágil que la primera vez". Por otra parte, a Fernández le da confianza que Diego Baeza "manifiesta privada y públicamente que mantiene intacto el interés en el proyecto y en la localización del mismo". El interés político también se da por supuesto. "Bien sea hallando un encaje legal a la actual situación o con la repetición de la subasta, nada ha cambiado", asegura el alcalde.

A las 14.00 horas del 15 de julio pasado venció el plazo para que Diego Baeza, presidente del Real Avilés y dueño de Carpa Élite, abonase los más de dos millones de euros por los que se había adjudicado el suelo de la pretendida Ciudad Deportiva del club blanquiazul. Ese día, para sorpresa general, el gijonés no entregó el dinero; en su lugar presentó un escrito excusatorio diciendo que tiene "voluntad de pagar".

