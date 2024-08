Inazio: cuando cantar es como dar clase de Historia

Ignacio Lacarra (Logroño, 2000), más conocido en el mundo musical como Inazio, cuenta con más de cien mil escuchas mensuales en Spotify y forma parte de la plantilla de la discográfica Sony Music. Todo esto mientras compagina sus tareas musicales con la vida normal de un profesor de Historia.

Este joven navarro llega al festival "Songs for an Ewan Day" cargado de ilusión y sin saber qué se va a encontrar. "Me gustan las situaciones en las que la naturaleza es la encargada de gestionarlo todo, porque suelen salir cosas preciosas. Viene bien porque a veces los artistas somos muy perfeccionistas con nuestras actuaciones. Aquí hay que dejar que las cosas fluyan", afirma Lacarra reflexionando sobre las condiciones tan peculiares en las que actuará en el Ewan Festival.

Sus últimos trabajos están siendo un éxito y todo aquello que compone tiene un trasfondo. Sin ir más lejos, su último EP titulado "Vuelta a casa", nació a partir del impulso emocional que le generaba la idea del retorno a sus raíces y a su origen. Cuando le preguntan por su canción más especial, no lo duda un segundo. Su single "Oasis", dedicado a su madre, significa mucho para él. "Lo más complicado fue no ser excesivamente personal, yo le estaba escribiendo a mi madre, pero lo intenté hacer de tal manera que cualquiera se pudiese sentir identificado. Al final una madre es un oasis de cariño y comprensión", explica sobre la dualidad que se le presentó a la hora de componer este tema tan personal.

Su talento no ha pasado desapercibido y desde hace unos meses comparte discografía con "AC/DC", Beyoncé y Bruce Springsteen. "No me obsesiono, para mí Sony Music es un medio para explotar las canciones y disfrutar la vida artística, pero sin subirme a la parra", reconoce sin darle demasiada importancia a estos temas.

Se suele decir que de lo que se come se cría, pero Inazio rompe por completo este estereotipo. "Cuando era pequeño escuchaba pop del que ponían mis padres en casa y en el coche. Escuchaba un montón las canciones de ‘Mecano’. Ahora escucho de todo, desde tecno hasta música urbana, también escucho folk, pero varío mucho".

Una de las facetas más desconocidas de este artista es su vida laboral. Ignacio Lacarra se graduó en Historia y da clase en un centro de Secundaria en Madrid. "La docencia y la música son similares. Yo me subo al estrado para dar una clase sobre historias que han sucedido en el pasado y yo, en la música, me subo al escenario a contar historias que me han sucedido. Son distintas maneras de contar historias", comenta buscando similitudes entre sus dos pasiones.

Inazio está encantado de formar parte del cartel del "Songs for an Ewan Day" y asegura que está deseando que llegue el día. Quiere sorprender al público que se desplace hasta el festival y dejarles un buen sabor de boca. "Es uno de los festivales que más ilusión me hace de este verano, mola mucho que la gente vaya a pasar el día al bosque".

