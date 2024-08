Noan, cantante invitado al Festival Ewan: "Benidorm Fest me ha dado un gran empujón"

Desde la última vez que Íñigo Samaniego, conocido artísticamente como Noan, participó en el "Song’s of a Ewan Day", su vida ha dado un giro de 180 grados. En este año el cantante, nacido en el País Vasco pero afincado en Asturias, tuvo tiempo para presentarse a la preselección de Eurovision, sacar temas y estar a escasas semanas de lanzar su primer disco. En su voz transmite el mismo buen rollo que sus canciones.

–No ha parado durante este año.

–No, no he tenido ni un minuto para respirar, siempre hay algo que hacer. Me está costando sacar algunos días para tener vacaciones. Este año han pasado muchas cosas. Entré en el Benidorm Fest, he fichado por Sony para sacar mi primer disco, he dado un montón de conciertos, estoy de gira por España… A lo tonto me ha quedado un año guapo.

–¿Cómo recuerda el Benidorm Fest?

–Ha sido una experiencia súper bonita, tanto por los compañeros y el lugar como por el evento en sí. Ha tenido mucha importancia, había mucha gente pendiente de todo lo que pasaba. Fue mi primer evento relacionado con Eurovision y lo primero que hago en televisión. Hubo muchos ensayos, entrevistas… Estoy muy contento con la canción que presenté, "Te echo de -"; al público le gustó mucho. No me llevo un sabor de boca mal.

–Su nombre pasó a estar en boca de miles de personas.

–Es una experiencia que sirve como punto de inflexión. Fue una pasada. Todos los días teníamos que atender a medios de comunicación, galas por la televisión… Estoy muy agradecido. Llevaba tiempo sacando canciones y había gente que ya las conocía, y mi paso por el concurso sirvió para que la gente que le sonaba mi voz pudiese ponerme cara. Ahora no solo conocen la canción, la gente controla más mi repertorio.

–¿Volverá a intentar entrar en Eurovision?

–Nunca se sabe. Siempre que me han preguntado nunca he cerrado la puerta. Fue una experiencia súper bonita y si que tenía ese miedo a presentarme, porque te pueden tachar de ciertas cosas. Al final ha resultado un empujón muy grande. Justo cuando acabó el Benidorm Fest saqué otra canción y funcionó muy bien.

–Juan Luis Suárez, uno de los impulsores del Ewan, le hubiese podido dar varios consejos sobre Eurovisión.

–Juan es alguien que está para cualquier cosa que necesite, es una persona muy implicada y tiene una musicalidad tremenda. Él tuvo la experiencia de representar a España con "El Sueño de Morfeo" y fue gracioso, porque con el tiempo nos dimos cuenta de que, si llegó a ir seleccionado, también me hubiese tocado ir a Malmoe, la misma ciudad donde participaron ellos.

–¿Tiene ganas de subirse al escenario del Ewan?

–Para mí, el Ewan es el festival del año. Es un festival totalmente distinto a todo, es un concierto distinto. Tiene esa magia del bosque de Salinas. Por ser Asturias me hace especial ilusión. Es un día en el que nos juntamos todos y se toca más de verdad, sin tanto artificio.

–En nada saca nuevo disco, ¿tocará alguno de las nuevas canciones en el festival?

–He estado todo el año trabajando en él y saldrá el 27 de septiembre. Se llamará "Persona espacial". Son canciones que hemos ido haciendo durante los últimos dos años. Soy una persona de escribir mucho y luego voy seleccionando lo que más me gusta. Siendo mi primer disco le he dado ese cariño que, por tiempo y ganas, he tenido. Y sí, se escucharán algunas de las canciones que todavía no han salido.

–Ese disco necesitará una gira que lo acompañe. ¿Hará parada en Asturias?

–Por Asturias me vais a ver bastante. Ahora estoy haciendo bastantes fechas, voy a ir al Arenal Sound y después tenemos pensada una gira de presentación, pero de cara al año que viene. En marzo tenemos confirmado tocar en una sala del Wizink y en Asturias lo iremos anunciando, pero tocaremos, claro.

