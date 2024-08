«Nos preocupa más la limpieza de la calle», dicen los avilesinos afectados por la retirada de símbolos de la época franquista

Los vecinos de Avilés afectados por la petición municipal de retirar de sus edificios las placas del extinto Instituto Nacional de Vivienda del régimen franquista no muestran síntomas de preocupación por el asunto, más bien indiferencia. Algunos aseguran que ni se han parado a leer estas placas que deberían ser retiradas en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. El pasotismo respecto a las placas llega hasta tal punto que para la mayoría son, simplemente, "una parte más de la fachada del edificio" en el que residen. Hay casos de vecinos, no obstante, que se han dado cuenta de lo que significan a raíz del revuelo causado estos días por el anuncio de su posible retirada. "Yo ya me había olvidado de la placa hasta que se volvió a hablar de ella por esto. De tantas veces que entras y sales, ya ni la miras", cuenta a modo de anécdota Cesáreo Baños, vecino de una de las comunidades afectadas.

Las notificaciones por parte del Ayuntamiento todavía no han llegado a los domicilios, pero en muchas de las comunidades de vecinos afectadas ya habían tratado el tema en las juntas celebradas durante este año. No obstante, ellos mismos reconocen que se trató como un punto del día más, en ningún momento se le dio mucho protagonismo ni nadie mostró un especial interés por la iniciativa promovida desde la concejalía de Memoria Democrática.

La pasividad que se muestra desde estas comunidades a la hora de preguntar a los vecinos por las placas contrasta con la cantidad de reproches que se les vienen a la mente si se les habla de las decisiones que se toman desde el Consistorio avilesino. Muchos creen que este tipo de medidas no son "ni urgentes ni relevantes" y consideran más importante otro tipo de cuestiones que tienen mucho margen de mejora. "A mí, que quiten las placas o no, sinceramente no me importa, porque ni me quitan ni me aportan nada. Sería interesante que desde el Ayuntamiento, en vez de dedicar tanto tiempo a temas intrascendentes para los vecinos, mejorasen la limpieza en las aceras y preguntasen qué necesidades tenemos en el barrio", expone José Allende, propietario de un piso en uno de los 51 bloques damnificados, expresando de una forma muy clara el sentir de una mayoría vecinal. "Vienen una vez a la semana a limpiar la acera con una manguera y echan quince minutos. Se ponen en el portal central y el agua que vierten acaba arrastrando toda la basura a la puerta de nuestros edificios. Tuvimos que pelear durante años para que nos arreglasen esta calle", añadió otro vecino de la calle Valdés Salas, apoyando la afirmación de José Allende, molesto por la limpieza y las dificultades que se les presentan desde el Consistorio cada vez que necesitan adaptar o arreglar algo en el barrio.

De momento, no ha habido reacciones en respuesta a la decisión municipal, ni a favor ni en contra. Es habitual que tras comunicarse este tipo de medidas, surjan respuestas por parte de los afectados, pero la actitud indiferente ha sentado un consenso entre los vecinos, que están a la espera de recibir las notificaciones oficiales del Ayuntamiento y sin mucha preocupación por el desenlace.

Paradójicamente, parecen darle más importancia personas ajenas a esta decisión que los propios residentes de estas 51 comunidades. "Me parece correcto que estas placas se eliminen. Es una medida interesante, aunque teniendo en cuenta el simbolismo presente en ellas, estrechamente relacionado con el franquismo, me sorprende que no se hayan eliminado mucho antes", afirma Carlota Pérez, vecina avilesina ajena a la medida pero conforme con la decisión del Ayuntamiento. "Yo creía que ya las habían quitado. Hacía mucho tiempo que no veía una; por la zona donde vivo yo no las hay, supongo que lo acabas normalizando", añade Roberto Fernández, avilesino residente en Gijón.

