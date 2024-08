De Silva defiende impulsar la arqueología industrial como "potente" recurso turístico

"Si el gobierno de Pedro de Silva se hubiera dejado vencer por el desdén, el Principado no habría liderado el despegue del turismo rural ni alcanzado el potencial que tiene ahora cuando compite con los mejores destinos y se ha convertido en una referencia de calidad en toda España". Estas palabras las pronunció hace apenas unos días el presidente del Principado, Adrián Barbón, coincidiendo con la inauguración de la Feria de Muestras de Gijón. Ayer, De Silva, que dirigió el Ejecutivo regional entre 1983 y 1991, participó en los cursos de verano de La Granda, en Avilés, invitado por el Colegio de Economistas de Asturias, que organizó un curso monográfico para analizar el pasado, presente y futuro del Paraíso Natural.

Relató Pedro de Silva de dónde venimos y planteó el interrogante de hacia dónde vamos. Y sin rodeos, sentenció: "Los puntos de partida valen. Pero hay que remozar, regenerar, implementar, hay que hacer un giro, que no sé si estratégico, pero sí significativo, porque creo que el turismo en Asturias está dando síntomas de desfallecimiento". Se explicó: "El año 2023 en términos de empleo no fue un buen año y todos consideran que fue un año espléndido. Creo que este 2024 no es un buen año de turismo tampoco. Mi sensación es que siempre que se está en cualquier cosa, en política, en un negocio, hay que innovar el repertorio de aquello que se ofrece. Aquí estamos vendiendo turismo y tal vez hay que ampliar el catálogo y mejorar la calidad del producto", precisó.

Y la propuesta: a juicio del expresidente del Principado en Asturias tendría una "enorme potencial" la arqueología industrial. "Tenemos unos yacimientos que cualquier país en Europa estaría aprovechando para ponerlos a la vista del visitante. Ahí hay un potencial grande, pero requiere dinero, como todos las cosas", explicó a los periodistas poco antes de pronunciar su ponencia en la que defendió aprovechar la naturaleza como aula, mejorar la oferta cultural –ensalzó el teatro programado en Avilés en agosto, únicamente–, velar por el mantenimiento y conservación de parques periurbanos, baches y caminos, llenar de contenido equipamientos museísticos, liderar una oferta competitiva para el bolsillo del turismo o disponer de un buen expositor virtual.

Jesús Arango Fernández, profesor de Economía y exconsejero de Agricultura y Pesca del Gobierno regional, cogió luego el testigo en los cursos de La Granda impulsados por los economistas asturianos con Abel Fernández Martínez al frente. Dijo Arango, que habló de Taramundi, de los años ochenta del pasado siglo hasta ahora, que Asturias precisa plantarse qué tipo de turismo quiere: "Si el de sol y playa de tres meses o un turismo para toda Asturias y para todo el año", dijo. Señaló que es necesario "buscar nuevos mercados" y aseguró echar en falta paquetes turísticos que vendan la sidra, el Prerrománico o la red de espacios protegidos, en Asturias, de entrada gratuita.

¿Y dónde poner el foco? Según Jesús Arango, "en la gente que puede viajar todo el año": los jubilados. "En la Unión Europea existen cien millones de personas mayores de 65 años y es el mercado al que debemos mirar", sentenció el economista que lamentó "escasez económica seria sobre turismo" y se preguntó dónde está la cuenta satélite del turismo ( un sistema de información compuesto por un conjunto de tablas y cuentas con información macroeconómica y no monetaria que tiene como principal objetivo presentar una visión global del origen y el destino de bienes y servicios para las diferentes formas de turismo y cuantificar su importancia en la economía de una región).

"Tenemos que hacer no un turismo de masificación sino un turismo diferente, no vale solo con casas de aldea y viviendas vacacionales. Hay que ofrecer servicios para el que está viajando y obtener ingresos", zanjó el exconsejero en La Granda.

Carcedo, decano de Turismo: «Es complejo formar a expertos»

Abel Fernández Martínez, decano-presidente del Colegio Profesional de Economistas de Asturias, abrió ayer el congreso en el que participaron Pedro de Silva, expresidente del Principado y Jesús Arango, exconsejero. Pero no fueron los únicos invitados. La intención del Colegio era, precisamente, según Martínez, reunir alrededor de una mesa a economistas, políticos, empresarios y formadores para trata un tema de «relevancia en la economía asturiana» como es el turismo. Estuvo, así, en La Granda –los cursos estivales se celebran principalmente en el hotel Palacio de Aviles Affiliated by Melia de la Plaza de España de Avilés– Lara María Martínez Fernández, viceconsejera de Turismo del Principado, con su intervención dedicada a «Asturias, ejemplo de planificación de un destino turístico. Pasado, presente y futuro de un éxito». Fue contundente: «Asturias últimamente siempre está bien en turismo». Más aún, dijo, agosto. «Trabajamos para que las cifras sean buenas todo el año y este año ya hay buenos resultados. Aunque la desestacionalización no es un camino fácil ni corto, pero ahí estamos», dijo. De las propuestas presentadas por el expresidente Pedro de Silva y el exconsejero Jesús Arango, manifestó: «Ambos son referentes. Han planteado hoy (por ayer) una serie de cuestiones. Algunas ya se iniciaron. El plan estratégico de turismo en vigor hasta 2030 recoge muchas de las cosas que plantearon, la línea en la que trabajamos es recta».

Participó también en el congreso Leví Pérez Carcedo, decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos», de la Universidad de Oviedo, que pronunció la conferencia «Repensando el turismo desde la Academia: oportunidades, estrategias formativas y el papel de los agentes turísticos en la transferencia de conocimiento». Se centró concretamente en la reforma del Grado de Turismo, para adaptarlo a lo acordado por la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Facultades de Turismo (CEDTUR). El nuevo Grado en Turismo tendrá un 50% de asignaturas comunes con el resto de Grados de Turismo a nivel nacional lo que facilitará la movilidad de los estudiantes entre universidades. Además, la Comisión de Calidad del Centro en el que se imparte el título, tras un análisis del sector y varias entrevistas con los principales actores del Principado de Asturias, ha decidido adaptarlo al contexto actual de la región incorporando dos menciones (Marketing Turístico y Gestión e Inteligencia de Destinos Turísticos) que pretenden incrementar la demanda por este tipo de estudios y crear sinergias con otras titulaciones que se imparten en la Universidad de Oviedo, como por ejemplo el Grado en Comercio y Marketing, con la vista puesta en un futuro doble grado, según datos de la Universidad. Leví destacó «la complejidad que supone formar a expertos en el sector turístico» y valoró cómo la Universidad de Oviedo se ha ido adaptado a esa formación acorde a los nuevos tiempos.

En La Granda estuvo asimismo Daniel Gutiérrez Bernardo, director general de Buendía, representando a la empresa privado. Realizó un análisis del sector T&A (Tours and Travel Activities) desde Asturias: tecnología, producto y cliente: «Este es un mix muy importante para poder conseguir los objetivos que nos tenemos que proponer en cuanto a número y calidad y para aumentar la productividad y rentabilidad teniendo en cuenta que hay que impactar con mucho cuidado con el destino».

