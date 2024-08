El Ewan Fest, encuentro en el paraíso

El Songs for an Ewan Day es un festival boutique, un punto de encuentro en el verano asturiano que año tras año, y ya van nueve, reúne a numerosas personas que vibran al compás de la buena música. Y todo en un marco mágico, el bosque del Agüil, en Salinas (Castrillón), que contribuye a ese tsunami de emociones que es el Ewan. Con el público al alcance de la mano actuarán entre mañana y pasado (9 y 10 de agosto) David Otero, Marina Reche, Noan, "Lemot", "Hinds", "Smile", Mafalda Cardenal, Yarea, Inazio y también "Despistaos", que se ha sumado al cartel que es música. Y mucho más.

La propuesta musical del festival, que es uno de los más especiales de Europa, y de entrada gratuita, se caracteriza por combinar talentos emergentes y artistas y bandas ya consolidadas que actuarán durante dos noches inolvidables en las que, un año más, estará presente Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que promueve los encuentros en torno al directo y que muestra así de nuevo su fiel compromiso con Asturias y la música.

Habrá también una exclusiva clase de yoga con Betty Ewan el sábado a las 10.00 horas: "El yoga encaja a la perfección con el espíritu de bienestar y el ambiente familiar del Ewan", explicaba días atrás. Estará también la deportista vasca Alazne Aurrekoetxea, que ofrecerá una sesión de paddle surf, el sábado a mediodía en Salinas Surf Camp: "El Ewan me parece una manera distinta de pasarlo bien con la familia y los amigos", dijo. Porque el deporte también es un pilar del Songs for an Ewan Day.

El cartel publicitario de este año del Ewan Fest. / LNE

El sueño de verano en el bosque del Agüil se completará con una cuidada decoración donde todo parece improvisado, pero ni el más pequeño detalle se deja al azar. El festival, que cuenta con el "apoyo incondicional" del Ayuntamiento de Castrillón, dispondrá asimismo con una zona de "food trucks" en la que los asistentes encontrarán propuestas para todos los gustos, ideales para reponer fuerzas a lo largo de las jornadas musicales.

El sendero luminoso del Ewan Fest abrirá este viernes a las 20.00 horas con Yarea. Una hora después, Inazio animará el anochecer. Mafalda Cardenal sumará su voz al Bosque del Agüil ya a las 22.00 horas, y seguirán "Smile" y "Hinds", que cerrará el cartel de una noche que se prevé envolvente. El sábado la programación musical la abrirá "Lemot" a las ocho. Irán detrás Marina Reche (21.00 horas), Noan (22.00 horas), David Otero (23.00 horas) y "Despistados" (00.30 horas) que entonará temas tan coreados como "Física o química" o "Gracias". Como las gracias que expresan ya muchos de los fieles a este festival donde el tiempo parece jugar a detenerse en comunión con la naturaleza. Porque eso es también el Ewan, un lugar de encuentro en el paraíso.

