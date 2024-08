"Ahora mismo estoy viviendo una etapa muy disfrutona, me lo paso genial actuando"

Jordi Sánchez, único miembro en activo de OBK, actúa esta noche en "Luanco al mar", dentro del show de música ochentera y noventera conocido como "Valparaíso Fest". El malagueño llega en una de sus mejores etapas a nivel profesional, marcada por haber dejado de lado la composición para disfrutar al máximo del escenario.

–¿Con qué sorprenderá al público de "Luanco al Mar"?

–Sinceramente, ya no sé si voy a sorprender, solo espero que salga todo bien. Quiero que todos vean que mi ilusión sigue intacta y, sobre todo, que la gente que nunca ha podido ver a OBK en directo se lleve una grata sorpresa. Yo lo defino como un trabajo en el que debes sembrar para recoger. Algo habré hecho bien para mantener una carrera durante 30 años.

–Viene arrasando, sin ir más lejos, hace unos días llenó aforo en Ciudad Real. ¿Qué significa para usted seguir llenando salas y plazas después de más de 30 años de carrera?

–Es increíble, muchas veces me pregunto como he llegado hasta aquí. Dentro de mí sigue ese chaval que en su adolescencia se enamoró de la música electrónica. Muchas veces la vida me sorprende gratamente, lo importante es que he sabido ser fiel a mí mismo.

–¿Nota cambios dentro de su público, ha logrado llegar a la gente ahora joven?

–Sí, llega un momento en el que me sorprende la cantidad de chavales que veo en los conciertos. Esos "papis" que han puesto canciones mías en el coche han logrado enganchar a los más pequeños, se ha creado algo muy bonito gracias a esto.

–Para los que le hayan perdido la pista, ¿en qué etapa se encuentra OBK actualmente?

–Es una etapa "disfrutona". Estoy saciado, he hecho todas las canciones que quería hacer y todos los discos que quería hacer. Pero sigo teniendo hambre de conciertos y escenario, nunca he hecho tantos conciertos como ahora, me lo paso genial.

–Lleva más de cinco años sin sacar ningún disco, ¿ha puesto punto y final a esa faceta?

–Yo nunca pongo final a nada, simplemente me dejo llevar. Estoy tranquilo, cuando saque algo es porque tengo la necesidad de darlo a conocer. El primer fan de OBK soy yo.

–¿Cómo recuerda la grabación de aquel "OBK Live in México"?

–Fue una noche mágica, porque fue complicado, pero, afortunadamente, todo aquel día salió muy bien. Fue un concierto soñado porque había muchas cosas en contra. En lugar de hacerlo en Madrid o en Barcelona, que era lo que se hacía en la época, decidí llevarlo a otro país. Lo hice en México porque me apetecía, no quería ser "uno más".

–¿Cómo se gestiona ser solista después de haber estado 20 años junto a otroa persona en el escenario?

–Me hubiese gustado estar toda la carrera junto a Miguel Ángel, pero, dentro de lo que cabe, lo he llevado bien. Es complicado gestionar tantas emociones, hemos sido grandes amigos desde que teníamos once años, estas cosas pasan y en ese sentido me he sentido cómodo. Esto desde el inicio fue un proyecto personal, yo empecé a hacer música de todo tipo y Miguel me acompañó, pero siempre ha sido muy personal.

–Mirando al futuro, ¿tiene algún sueño por cumplir, algún lugar dónde actuar o alguna colaboración especial?

–Mi sueño era hacer un dueto con Umberto Tozzi y ya lo he cumplido, para mí eso fue lo máximo. Es que, ahora mismo, estoy muy saciado porque todo lo que me planteaba cuando empecé creo que lo he ido logrando. No me gusta forzar la máquina, me dejo llevar.

