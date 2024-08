"Me muero de ganas de cantar en el Ewan"

Está en modo "vacaciones total" en Galicia junto a su familia, pero Carlotta Cosials (Madrid, 1991) se muere de ganas de volver a subirse a los escenarios. Como ella misma reconoce, su grupo, "Hinds", acaba de sacar un nuevo single "Superstars", y solo piensa en poder interpretarlo en directo. "Tengo unas ganas que me muero", apunta. No tendrá que esperar mucho porque hoy se estrenará en el escenario del Song’s of a Ewan Day, una cita que le llama especialmente la atención. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono antes de que hoy sea el suyo uno de los grupos que abre el Ewan, que también contará con las actuaciones de Mafalda Cardenal, "Smile" o "Yarea".

–¿Hay mono durante las vacaciones de subirse al escenario?

–Muchísimo. Hemos sacado nuestro último single mientras estaba aquí, de vacaciones, y me muero de ganas de poder cantárselo a la gente. He hablado tanto del tema y todavía no he podido coger el micrófono. Ha sido un fallo de "timing" claro (bromea).

–¿Arrancará con sus nuevos temas el concierto del Ewan?

–No creo que vayan a ser las primeras canciones porque sería empezar con mucha intensidad. Entra mejor empezar con un par de temas diferentes para luego poder darle rienda suelta.

–Va a ser su estreno en el escenario de Salinas.

–Es un festival en el que me apetece muchísimo cantar. Me parece increíble que sea gratuito. Que hagan algo tan grande y encima sea gratis es algo que me encanta. Es una manera espectacular de acerca la cultura a todo el mundo. Tengo muchas ganas de participar.

–Se le escucha muy motivada.

–Me apetece muchísimo. Tocamos el día antes en Sonorama, en Madrid, y vamos directas para Asturias. Nos quedaremos esa noche para poder disfrutar de todo el día del Ewan.

–Tienen en el horno su nuevo disco.

–El 6 de septiembre lo sacamos. Al tener cuatro discos se nos complica la tarea, pero estamos muy contentas porque las nuevas canciones que hemos sacado están funcionando mejor que nunca. Por ahora no estamos teniendo problemas.

–En Asturias sus seguidores tienen ganas de volver a escucharlas.

–Justo antes de la llamada estaba pensando en ello. Hemos tocado varias veces en Gijón, pero ya casi no me acuerdo de cuando fue la última vez que tocamos allí. Cuando surgió la pandemia se nos canceló toda la gira, y juraría que no hemos vuelto.

–¿El gran aliciente es el directo?

–Para nosotros dedicarnos a la música y no ser capaces de dar conciertos ni tocar era una tortura. Creo que somos un grupo que ganamos mucho en directo, ponemos mucho amor y nos encanta tocar para nuestra gente. Que ahora sea en un festival, en Asturias, en un bosque como el del Ewan, hace que sea un finde perfecto.

–¿Qué le diría al público asturiano?

–Que se traigan chaquetita, que ya sabemos como es Asturias (bromea). Que vengan con zapatos cómodos, porque vamos a bailar mucho, y con muchísimas ganas de cantar. En este disco hemos incluido un single en castellano que se llama "En Forma", por lo que ahora no hay excusa del idioma para cantar nuestras canciones.

