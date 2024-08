¿Por qué la playa de Santa María del Mar ha aparecido llena de peces muertos?

Cientos de peces muertos arribaron ayer a la arena de la playa del Puerto, en Santa María del Mar. El Colectivo Ecologista de Avilés ha reclamado al Gobierno del Principado de Asturias y al Ministerio de Agricultura y Pesca que investiguen la procedencia de estos animales ya que, a juicio de los ecologistas y a falta de evidencias de contaminación del agua, podrían provenir de un descarte de capturas por parte de un barco.

El portavoz de los ecologistas, Fructuoso Pontigo, recordó que desde el 1 de enero de 2019 "los descartes de pesca están prohibidos". "Hoy –por ayer– precisamente el precio medio al que se rularon las sardinas fue de 1 euro, por lo que descartamos que (la presencia de cientos de peces sobre la arena de la playa) fuera por razones económicas, más parece que sea por un exceso de kilos autorizados a bordo de la embarcación", abundaron los ecologistas en un comunicado.

Pontigo va más allá e interpreta que la "filosofía que subyace" en este tipo de operaciones "es que si la pesca no se controla, se pueden llegar a extinguir las poblaciones (de determinadas especies) y la actividad dejará de ser económica y ecológicamente viable". "No es la primera vez que en Asturias se producen estos graves hechos; no se desembarca todo el pescado capturado, con la complicidad del Principado que no hace los deberes de perseguir estas practicas ilegales y tan poco sostenibles", señaló Fructuoso Pontigo.

El colectivo ecologista confía en que las administraciones regional y estatal den con el paradero de los supuestos responsables de la embarcación que pudo tirar por la borda los peces muertos que acabaron sobre la arena de la playa de Santa María del Mar. "Deben ser descubiertos y sancionados adecuadamente por el daño que supone la destrucción de los recursos finitos marinos", sostiene el portavoz ecologista, que percibe además "un perjuicio por los vertidos de materia orgánica en plena campaña veraniega de baños para los usuarios, que alarmados por la presencia de centenares de peces muertos tampoco conocían el origen de esos animales y llegaron incluso a dudar si procedía o no de un vertido. "También supone un daño para la imagen de la playa", concluyó Pontigo.

