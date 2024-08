Vecinos de Soto del Barco tratan de frenar la instalación de dos plantas de tratamiento de residuos

Varios vecinos de Soto del Barco se están movilizando para tratar de frenar la instalación de dos plantas de reciclaje, una de madera y desechos de obra y otra de residuos sólidos. Ambas instalaciones pretenden colocarse en la antigua cantera del concejo, en la carretera entre Soto del Barco y La Arena, pero el problema reside en que a tan solo cien metros hay viviendas. "Las casas valdrían un 40% menos, ya que se generarían ruidos y polvos por todo lo que tratarían en las plantas", asegura Sergio Manzanelli, que ha empezado a recoger firmas para intentar cumplir su objetivo.

"En 2007 ya se intentó hacer algo parecido, pero finalmente no tuvo recorrido", explica Manzanelli, que alerta de uno de los peligros que puede tener la instalación de estas dos plantas en la zona. "El único camino que da acceso a la cantera solo puede soportar diez toneladas, y los camiones que transportan ese tipo de residuos, en vacío, ya rondan las siete toneladas", señala el afectado, que compara la explotación con otra similar que hay en Pola de Siero "donde pasan alrededor de 300 camiones diarios". "Esto llega en el marco de los fondos Next Generation, que potencia a empresas como estas, pero no se está teniendo en cuenta a la gente que vive aquí", advierte el vecino, que sentencia: "No lo vamos a permitir".

En los últimos días se están haciendo ya trabajos en la zona, sin permiso del Ayuntamiento, algo que ha llevado a Manzanelli a denunciar ante la Guardia Civil. "Seguiremos denunciando, porque están cometiendo delitos que acarrean multa", señala el vecino, que cree que la recogida de firmas y la movilización es el único camino para tratar de frenar ambas plantas. "No sabemos en qué puede terminar esto", lamenta.

Desde el Ayuntamiento se quiere rebajar la alarma sobre el tema, ya que "a nivel oficial todavía no hay nada. "Una empresa tiene la idea de crear un proyecto allí, pero todavía no se ha presentado nada", señala José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco, que apunta que ese suelo "no es competencia municipal". "Cuando llegue el momento se remitirá el proyecto a la CUOTA y a ver qué es lo que deciden", indica el Regidor, que muestra sus dudas sobre la aprobación de la propuesta. "Nosotros estaremos defendiendo los intereses de los vecinos", sentencia. "Todavía queda mucho recorrido; por el momento estamos expectantes, no vamos a anticiparnos a las cosas antes de que sucedan", finaliza Lozano.

