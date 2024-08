Eneko Ferreiro, el "Lamine Yamal" del tiro con arco

Avilés también tiene a su Lamine Yamal. Eneko Ferreiro tan solo tiene 16 años, está en su segundo año cadete, pero, como el astro del Barcelona, es capaz de desafiar a los adultos sin despeinarse. En su caso, en vez de tener un balón en sus pies, maravilla a los más veteranos de su deporte con un arco en la mano. "Me esfuerzo mucho para intentar superarme día a día", reconoce el arquero, que durante todo el verano entrena en el club Arcos del Texu. Eso sí, ahora, tras participar en los campeonatos de España celebrados en Madrid, se toma unos días de respiro.

Su año ha sido espectacular. En tiro con arco se celebran dos campeonatos, uno de invierno en sala y otro de verano, que se realiza al aire libre. "En sala se hacen cuatro ligas autonómicas y se coger a los dos mejores, para un clasificatorio. Quedé primero", explica Ferreiro, quien destaca también sus resultados en el campeonato de Asturias, donde quedo séptimo, o en el de España, donde terminó, en sala, noveno, además de participar en equipos mixtos, donde finalizó cuarto. Eso sí, donde ha dominado es al aire libre. En esa categoría el avilesino terminó tercero en liga, segundo en el campeonato de Asturias de su categoría y, sorprendentemente, el primero de categoría absoluta.

"De momento no tengo muchos logros nacionales, pero a nivel de Asturias me está yendo muy bien", reconoce Ferreiro, que se esfuerza día a día para tratar de superar a sus rivales, muchos de ellos le superan claramente en edad. Pero, a pesar de la clara diferencia entre generaciones, el avilesino confiesa que hay un gran ambiente en las competiciones. "En Asturias hay muy buen rollo entre todos, me lo paso muy bien. Estoy contento", indica.

En su última prueba, el campeonato de España disputada hace apenas unos días, Ferreiro no pudo sacar todo su potencial en la categoría individual, terminando 17.º, en equipo cadetes masculino pudo dar el do de pecho y, junto a Diego Conde y Yago Revuelto, terminó colgándose el oro al cuello. "Estoy muy contento con el rendimiento que he tenido este año, pero hay que seguir mejorando. No me quiero estancar, mi mente está en seguir progresando día a día", indica, con ambición, el arquero, quien reconoce que de pequeño ya era un enamorado del tiro con arco, pasión en la que sus padres le han apoyado desde el primer momento. "Me ayudan en todo lo que pueden, les estoy super agradecido", comenta el avilesino, quien también tiene palabras de agradecimiento para sus entrenadores, Maxi y Valentín, "que están conmigo día a día para que pueda seguir mejorando". Ahora, tras descansar unos días, se enfocará en una nueva temporada que promete ser apasionante. El futuro del tiro con arco asturiano está en grandes manos.

