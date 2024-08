"En la música hay que hacer lo que te gusta, no ceder a modas"

Daniel Marco (Guadalajara, 1980) es miembro fundador y vocalista del conocido grupo "Despistaos". La banda ha sido la última incorporación para el cartel del "Songs for an Ewan Day" en la edición de este año. Actúan esta noche, a partir de las 22.00 horas, en el recinto del festival, en Salinas. El grupo llega en un buen momento, contento por la acogida que tienen sus canciones y pensando ya en seguir haciendo música para sus seguidores.

–Son los últimos invitados del Ewan de este verano. ¿Cómo se gestó todo?

–Básicamente se pusieron en contacto con nosotros hace ya unos meses, realmente no ha sido tan a última hora como puede parecer (risas). Nosotros esta actuación ya la teníamos gestionada hace tiempo, pero por compromisos y fechas no se podía anunciar en ese momento, entonces decidimos esperar hasta el último momento para hacerlo oficial.

–¿Conocía el festival? ¿Qué le han dicho del Ewan?

–Ya lo conocía porque he hablado con varios artistas que han tocado ahí en otras ediciones, siempre me ha llamado mucho la atención. Yo creo que es un festival muy diferente, porque no es el típico macro festival en el que hay miles de personas y actúas en un escenario gigante que ponen en una explanada, es otra historia, tiene algo mágico.

–Hace unos meses celebraron su 21.º aniversario en Guadalajara. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo recuerda ese concierto en su casa?

–Es una idea que pusimos en marcha hace muchos años, de hecho, nuestro primer aniversario ya se celebró allí. Estuvimos once años haciéndolo, luego hubo un parón, pero el año pasado decidimos retomarlo para celebrar los veinte años de la banda. Fue un concierto tremendo, la gente se desplazó de muchas partes de España hasta allí y lo recordamos con mucho cariño porque se crea un ambiente espectacular. Nuestra idea es seguir haciéndolo todos los años.

–En el álbum "Las cosas en su sitio" incluyeron un ‘bonus track’ versionado a "Hombres G". ¿Es esta banda su gran referencia?

–No especialmente la verdad (risas). Eso fue una historia publicitaria, nos llamaron de una marca para hacer una cuña y querían utilizar esa canción. Es un grupo que hemos escuchado, pero no está entre nuestros principales referentes. Nosotros siempre hemos ‘tirado’ más por grupos como "Barricada" o "Extremoduro". No obstante, después de tantos años escuchando todo tipo de música, siempre acabas un poco influenciado por todo.

–En 2020, junto a otros artistas, hicieron una versión de la mítica canción "Resistiré" del "Dúo Dinámico". ¿Cúal fue el objetivo?

–Estuvo relacionado con la pandemia porque, básicamente, lo hicimos para no seguir aburridos en casa. Estábamos cansados de la cuarentena, nos lo propusieron desde "Cadena100" y no lo dudamos mucho. Era una oportunidad muy buena para versionar una canción mítica con tanta gente conocida, además todo se hizo con fines benéficos. Quedó muy chulo, pero esa canción se quemó tanto durante el confinamiento, que parece que aborrece volver a escucharla.

–Llevan más de 20 años en un mundo tan cambiante como el musical, pero siguen manteniendo más de un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify, ¿qué se siente seguir con estos números después de tanto tiempo?

–Es un sinónimo de ilusión. Nosotros hicimos una parada en 2013 y estuvimos varios años sin tocar, cuando volvimos empezamos a crecer mucho en Spotify, de hecho, a día de hoy, seguimos creciendo en esa plataforma. Es impresionante que podamos seguir sacando música nueva y la gente la siga disfrutando, te hace pensar que todavía tienes futuro.

–Su canción más famosa es "Física o Química". ¿Cómo se dio todo para realizarla? ¿Se ha cansado ya de escucharla?

–Todo fue porque en la primera temporada de la serie no había canción, entonces nos propusieron hacerle una cabecera a la serie. Desde el primer momento nos dijeron que les había gustado mucho, fue todo muy directo. Yo vi la primera temporada antes de hacerla para inspirarme un poco. Había cosas de la letra que no les acababan de convencer, pero, al final, se quedó como estaba y no cambiaron nada. A mí me gusta que la pongan, pero cuando no estoy yo, porque me da mucha vergüenza. No obstante, todos los días nos mandan vídeos poniendo esa canción en alguna fiesta. Que una canción que he creado yo tenga esa repercusión es impresionante.

–Usted fue miembro fundador de la banda, ¿cómo se vive desde dentro un crecimiento tan exponencial?

–Nuestro crecimiento ha sido paulatino, los cambios más notables fueron durante los primeros años. Desde entonces hemos ido creciendo muy poquito a poco, nunca hemos pasado a cobrar tres veces más de repente. Evidentemente, hubo una época en la que éramos los de la canción de "Física o Química", no nos molesta, porque gracias a eso hemos conseguido que mucha gente escuche nuestra música y nos acabe conociendo.

–¿Qué cree que le queda por hacer a la banda? Algún concierto en especial, un disco, una colaboración…

–Lo próximo que vamos a sacar ya está grabado, empezaremos a sacarlo después del verano. A estas alturas, ya hemos hecho muchas colaboraciones, entonces nos centramos en seguir sacando música y haciendo giras. Lo único que tenemos un poco pendiente es volver a tocar a América y crecer allí.

–¿Qué consejo le daría a un grupo que está empezando?

–Es complicado, porque cuando nosotros empezamos era todo muy diferente a ahora. Nuestros primeros conciertos fueron en bares con diez personas, ahora si no tienes canciones conocidas es difícil que te ofrezcan una actuación. Ha cambiado tanto que no sabría muy bien qué decirles, yo creo que lo más importante es que no se dejen llevar por las modas y que sigan haciendo la música que les gusta. No obstante, yo creo que ahora mismo igual me pueden dar más consejos ellos a mí.

