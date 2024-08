Nieves Roqueñí, sobre los parques de baterías: "La última palabra la tendrán los ayuntamientos"

El auge de las energías renovables impulsado en Europa –y en España de forma aventajada– por la búsqueda de la seguridad energética y la descarbonización se enfrenta, entre otros, al desafío de no perder ni un kilowatio de energía "verde" por la incapacidad de la red eléctrica de llevar la energía generada desde su origen al destino o por la asincronía entre el momento de la producción y el consumo. Para la resolución de este problema existe una solución: el almacenamiento de energía, ya sean las pilas de toda la vida fabricadas a gran escala u otros sistemas más sofisticados. Y de esto, de guardar electricidad para cuando se necesite, es de lo que se trató ayer en un cursos de verano de La Granda que organizó el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España con apoyo de la Fundación Asturiana de la Energía (Faen) y el Principado de Asturias.

Sobre el llamado "desperdicio energético", la OCDE, según se puso de manifiesto en La Granda, señala que el problema de falta de adaptación de las infraestructuras se ha traducido en un aumento mundial de los vertidos de energía renovable por cuantía de 40 terawatios/hora, energía equivalente a la demanda anual de electricidad de Nueva Zelanda. En el caso de España, los vertidos de energía solar y eólica se han multiplicado por más de diez, pasando de 67 gigawatios/hora (GW/h) en 2021 a 715 en 2022. Estos "vertidos" representan un coste significativo para el sistema eléctrico, de aproximadamente 1.300 millones de euros (68 euros por hogar), según el cálculo de la consultora Aurora Energy.

Acabar con ese despilfarro es posible, subrayó la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí: "Con el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento". Claro que Roqueñí no es ajena a la polémica suscitada en Asturias a raíz, precisamente, de la presentación de los primeros proyectos para la construcción de parques de baterías. "Este debate ha arrancado muy desenfocado, con más peso de las opiniones que de los argumentos", señaló la Consera, quien no obstante admitió que "entiende" la inquietud vecinal y aseguró que "nada se hará" (en materia de instalación de parques de baterías) sin equilibrar tres planos: el urbanístico, el energético y el social.

Isaac Pola, Nieves Roqueñí, Juan José Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, y Francisco Blanco, ingeniero de minas director del curso. | F. L. J.

El estallido popular contra los parques de baterías –plasmado en una red de plataformas cívicas constituidas a lo largo y ancho de Asturias– indujo a una autocrítica de las autoridades y los expertos en descarbonización presentes ayer en La Granda: "No lo vimos venir", vinieron a decir. Y explicaron que no lo vieron porque en un exceso de confianza pensaron que la gente está "al cien por ciento con la transición ecológica". El factor que se les escapó es el llamado "efecto SPAN (sí, pero aquí no)".

La Consejera Roqueñí desgranó las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo regional para ordenar el "imprescindible" despliegue de baterías en la región y dar seguridad jurídica a ese proceso. Así, se hizo eco de las indicaciones que con carácter orientativo ha hecho el Principado y que supondrán la base de un futuro decreto llamado a regular por primera vez esta actividad en Asturias. Las principales novedades de esa instrucción y posterior decreto afectan a las distancias que habrán de guardar los parques de baterías respecto a viviendas (mil metros) y exploraciones ganaderas o masas forestales autóctonas (500 metros).

Roqueñí, en tono tranquilizador, dio a entender que la potencia de megawatios de almacenamiento solicitada por las empresas interesadas en construir parques de baterías "triplica los 400 megawatios que teóricamente,le corresponderían a Asturias dentro de un reparto ideal de los 22 gigawatios que contempla, para toda España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)". Es decir, que parece improbable que se vayan a desarrollar todos los proyectos.

De cara a la selección de qué proyectos se harán realidad y cuáles quedarán por el camino, Roqueñí detalló que el Principado dará prioridad a la ubicación de esos futuros sistemas de almacenamiento de energía eléctrica "en suelos industriales o en suelos degradados o actualmente ociosos porque hayan tenido un uso previo vinculado a actividades industriales, mineras, canteras o eléctricas". Esto no anula la posibilidad de implantar parques de baterías en suelos no urbanizables rurales, admitió Roquení, pero acotó que "llegado el caso la última palabra –siempre dentro del marco jurídico– la tendrán los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia urbanística de su territorio y conceden las licencias".

