Presentan una querella por el uso del parque canino de Las Vegas

La mercantil Inversiones Maliayo ha presentado una querella contra el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Trece folios resumen la denuncia en la que acusan al regidor corverano como presunto autor de varios delitos: ordenación del territorio, ocupación ilegal, malversación y prevaricación. Todo está relacionado con una actuación en el Sapu VIII en La Estrada (Las Vegas). La promotora es propietaria del 37,18 por ciento de un solar incluido en ese plan parcial.

Según sostiene la promotora en el texto de la querella, no se ha convocado la asamblea general ordinaria que ha de regir el funcionamiento de la junta de compensación y que debería celebrarse al menos una vez al año "dentro de los dos primeros meses de cada año y no se ha celebrado en los últimos años". La mercantil entiende que el Ayuntamiento y la citada junta de compensación "no están desarrollando el plan" y entre otros asuntos, "están ocupando ilegalmente parte de la zona verde y zona destinada a la edificabilidad con la construcción de un parque para perros y un parque de juegos en el acceso a la zona de urbanización y edificación".

Ese entorno, continúa la promotora, está fuera de la zona dotacional "aprovechándose de la falta de convocatorias de la Junta de compensación apropiándose ilegalmente del terreno" propiedad de la mercantil.

Además, critican desde la promotora, que la construcción de los parques ha conllevado "el gasto de importantes sumas de dinero en una zona no habilitada urbanísticamente para ello y a sabiendas de la falta de titularidad del suelo, no destinando a urbanizaciones y viales".

También cuestiona la promotora que "el Alcalde no ha rendido cuentas ni ha realizado actuación alguna en relación a sus obligaciones en la Junta, no ha nombrado a los otros miembros que deben formar parte de la Junta Rectora, ni convocado la Junta para la renovación de cargos, dejando morir el Plan sin su ejecución". Para finalizar, la mercantil expone en la querella que el Alcalde de Corvera "ha negado tener la documentación de la Junta de Compensación, y la Presidenta y Secretaria salientes de esa junta manifiestan haberlos remitido y puesto a disposición del Ayuntamiento".

