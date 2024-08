Gabi, Luis y un sueño nupcial con álbum en el Palacio Valdés

El ingeniero mecánico santanderino Luis Azcona Cabo y el hematólogo gijonés Gabriel Flórez Meana se conocieron en 2017 a través de la aplicación Tinder. Y aunque no pensaron que su historia fuera a llegar muy lejos, "poco a poco fuimos convirtiéndonos en almas gemelas". Así que a la semana de empezar a hablar, Azcona se desplazó a Gijón y desde ese momento "comenzó una historia de amor separada por la frontera Asturias-Cantabria. Un sinfín de viajes de fin de semana, idas y venidas y buenos momentos en una relación marcada por el respeto, la libertad y el amor. A los cinco años conseguimos comenzar una vida en común en Oviedo", exponen.

Hablan los protagonistas de esos inicios justo cuando están viviendo sus prolegómenos como matrimonio, tras un enlace que tuvo lugar a inicios del verano y que para Virginia Abzueta, la diseñadora que cosió sus sueños de boda, simboliza mucho de lo que está pasando ahora en el mundo nupcial. "Las parejas de hoy buscan que sus bodas sean una verdadera extensión de sus personalidades y su historia. Hemos dejado atrás las bodas tradicionales y uniformes. Ahora, cada celebración es una puesta en escena única que refleja los gustos, valores y sueños de los contrayentes. Es un privilegio ser parte de esta transformación, donde cada boda se convierte en una narrativa visual y emocional tan diversa como las parejas", sostiene.

Esa narrativa empezó desde el mismo momento en que Gabi le pidió matrimonio a Luis, a finales del 2023. Querían que todo estuviera "marcado de detalles personales y con guiños a nuestros gustos y aficiones, especialmente el teatro y el arte en general, pasiones y hobbies de ambos y en particular de Luis", detalla la pareja, que asegura que "todo el proceso fue maravilloso y cargado de emociones". Hasta el punto de acabar el posado de su album en el teatro Palacio Valdés de Avilés, bajo los focos de la fotógrafa Verónica Laviana y maquillados por Diosa Alexandra.

Pero antes estuvo todo lo relativo a la confección nupcial, quizá lo más complejo por el plus artístico que ellos querían, y mucho más cuando la misma diseñadora tuvo que hacer los dos trajes y convertirlos en "una segunda piel para nosotros en la que íbamos viendo cómo se plasmaba nuestra personalidad", admiten los novios. De ese trabajo "tan especial" también habla Abzueta, reconociendo que ha quedado algo marcada por este trabajo. "Acompañar a Luis y Gabi ha sido un viaje creativo y profundamente inspirador. Cuando me presentaron el proyecto supe que no solo iba a diseñar trajes, sino a capturar la esencia de una pareja extraordinaria. Ellos querían que su amor se reflejara en cada detalle de su día especial. Me dieron la libertad de explorar y crear algo que fuese tan inolvidable como su amor. Su deseo de algo verdaderamente único me motivó a ir más allá de lo convencional ya que me apasionan las personas que arriesgan", dice.

El mayor desafío fue "armonizar las distintas visiones de Luis y Gabi para sus trajes. Luis quería tejidos con cuerpo y estructura, mientras que Gabi anhelaba fluidez y movimiento. Encontrar ese equilibrio fue como componer una sinfonía, donde cada elemento debía encajar perfectamente", cuenta. Y mantener el secreto hasta el día de la boda –ambos querían que su traje no se le desvelara al otro– "añadió una capa de emoción y sorpresa aún más mágico".

La cita festiva fue en la Huerta de Cubas (Cantabria) hasta donde quiso desplazarse Abzueta. "Llegado el gran día, quería ver la emoción en sus ojos cuando se pusieron los trajes, y ver cómo todo cobraba vida fue la recompensa máxima. En cada encargo me planteo que no solo diseño ropa; el verdadero reto es materializar ese traje ideal, crear recuerdos imborrables y momentos de pura felicidad, y eso no tiene precio". En este caso tiene claro que le tocó trabajar para una pareja "que ha combinado tradición y modernidad con una elegancia que sorprendió a todos los asistentes. Sus elecciones de moda, con diseños innovadores creados en Gijón, han redefinido las expectativas y demostrado que la moda gijonesa es actual y para todos. Esta boda no solo celebra su unión, sino que también muestra que la moda no tiene fronteras ni géneros, sino que es una expresión de autenticidad y creatividad". "Fue espectacular", sostienen los novios que aún disfrutan pensando cómo su sueño de boda "inolvidable, cargada de emoción y realismo", se hizo realidad.

