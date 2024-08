"Mi generación comenzó a saborear la fama muy joven"

Ariel Eduardo Rotenberg (Buenos Aires, 1960), conocido popularmente como Ariel Rot, es una de las figuras más respetadas del rock en el mundo hispanohablante. Formó parte del mítico grupo "Tequila" y acompañó a Andrés Calamaro con "Los Rodríguez". Actualmente, sigue cultivando su carrera en solitario y, desde hace unos días, ya es oficial que formará parte del cartel del festival "Graceland" que vivirá su primera edición en Avilés en octubre.

–Ya ha actuado más veces en Avilés, ¿qué le parece la ciudad? ¿Algún concierto qué recuerde con especial cariño?

–Últimamente soy un asiduo visitante a Asturias, pero no por motivos profesionales. Me parece maravilloso que mi próxima visita se dé porque tengo que ir a actuar. Hace tiempo que no voy a Avilés, siempre es un gusto actuar allí. Me encanta el cartel de festival, es muy rockero, además está lleno de amigos.

–Usted tuvo que emigrar a España escapando del régimen dictatorial que había en Argentina, ¿cómo recuerda aquella época? ¿Le gustaría volver a vivir allí?

–Fue una época de terror, uno de los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. Miles de familias se vieron envueltas en situaciones de auténtico horror. Personalmente, vivía asustado. Nunca se me va a olvidar el contraste que experimenté cuando llegué a Madrid. Yo en Argentina utilizaba la calle para ir de un lado al otro, me entretenía lo menos posible, porque era peligroso, pero aquí la calle se vivía de una manera tan lúdica que me impactó. Me he planteado volver a Argentina, pero hace muchos años, ahora cada vez tengo menos ganas. Voy por motivos familiares, pero tengo una familia española en la que el único argentino soy yo, además, llevo viviendo aquí desde el año 76, mi centro de operaciones siempre ha sido Madrid. No me lo planteo, salvo motivos de fuerza mayor.

–Uno de los primeros artistas que le cautivaron fue Oscar Alemán. Para los que no le conocen, ¿cómo le describiría? ¿Que le hacía diferente?

–Era un guitarrista que recuerdo por la televisión. Él salía en la parte musical de los programas de los fines de semana. Me llamaba la atención porque era un "showman", se ponía la guitarra detrás de la cabeza mientras tocaba, hacia piruetas con ella y eso me encantaba. Los primeros discos que me compré en mi vida fueron suyos y ahí me di cuenta que ahí había algo que me había influenciado sin darme cuenta.

–"Salta" fue el gran éxito de la banda "Tequila". Antes de sacarla ¿Se imaginaban el éxito que iba a tener? ¿Qué siente al escucharla ahora en un anuncio o en la radio?

–Nunca nos lo imaginamos, es más, tampoco era nuestro objetivo. "Tequila" fue más allá de los límites de la música, fue una especie de fenómeno rockero. Llegamos a un público muy mayoritario y parecía que las canciones que hacíamos les gustaban prácticamente a todo el mundo. Ya estoy muy acostumbrado a entrar en cualquier lado y que esté sonando la canción, incluso en los supermercados (risas). Me sorprende que esa canción haya trascendido durante tantas generaciones; cuatro generaciones la han disfrutado y para mí es un orgullo.

–Su siguiente grupo fue "Los Rodríguez". ¿Cómo era su relación con Andrés Calamaro? ¿Mantienen el contacto?

–Mi relación con Andrés empezó en un viaje que hice a Argentina para promocionar mi primer disco en solitario. De hecho, cuando el grupo "Tequila" se disolvió, mi idea era volver a asentarme en Argentina, pero todo cambió de rumbo. Él fue muy buen anfitrión, ya tenía una vida adulta, sin tanta improvisación como la mía. Establecimos una relación profesional, empezamos a colaborar para mantener la actividad musical. Yo de aquello no podía vivir, porque ambos estábamos en horas bajas después de haber estado en una gran banda, parecía que estábamos destinados a juntarnos. Aquello fue el inicio de una banda muy grande. Lamentablemente, una vez se acabó "Los Rodríguez", cada uno hizo su camino, pero nos seguimos teniendo mucho cariño y mantenemos una relación como si fuésemos parientes.

–Julián Infante le acompañó en sus cambios de grupo, ¿cómo se afronta la muerte tan temprana de una persona que estuvo junto a usted durante tantos años?

–Con mucho dolor. Somos una generación que empezó a saborear la fama demasiado jóvenes. Siempre estuvimos en el centro de la diana y uno nunca se acostumbra, a pesar de que en algún momento era habitual, a ver a gente cercana fallecer. Los años 80 fueron muy duros, especialmente, cuando los estilos de vida excesivos que se llevaban en la época comenzaron a hacer estragos. Tengo muchos recuerdos con él, pero, lamentablemente, no es el único ser querido que cayó por esos motivos.

–Tras más de 25 años formando parte de grupos decide comenzar su carrera en solitario, ¿qué se siente en esos primeros meses en los que actúa solo?

–Fue un momento tan vertiginoso como ilusionante. Para mí era necesario, tenía ganas y vi que funcionaba. Fueron años de mucha creatividad y autoexigencia, fue el principio de lo que soy ahora, ahí empecé un nuevo ciclo que creo que será el último. Una banda más, con mi edad, sería un locura (risas). El hecho de estar solo te abre un abanico de posibilidades. Fue un gran aprendizaje, aunque realmente nunca estuve solo.

–Hace unos años también destapó su faceta televisiva, ¿quién se lo ofreció? ¿De dónde le viene el interés por presentar programas?

–Me lo ofreciero a través de un amigo que tenía en común con el productor ejecutivo del programa. Andaban perdidos, ya lo tenían todo en marcha, pero les faltaba un presentador, que quieras que no era un detalle importante (risas). La televisión es un medio en el que nunca me sentí cómodo, me parece muy artificial, lleno de elementos superfluos. pero cuando me empezaron a explicar de qué iba el programa sentí que estaba hecho a mí medida. Nunca pensé que de algo tan rocambolesco, iba a salir una experiencia tan enriquecedora y poderosa. Estoy muy agradecido de poder hacer ese programa, nunca trabajé tan duro como en esa etapa.

–¿Que artistas o grupos le recomendaría a la gente joven?

–Recurriría a los clásicos, desde el rock & roll puro de los años cincuenta hasta la explosión del rock en los años 80. Yo creo que se deben escuchar todos los clásicos una vez al día, como los creyentes con la Biblia.

