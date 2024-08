"La gente viene a nosotros por iniciativa propia con casos que se podrían resolver en Primaria y que ni siquiera son un problema urgente".

Mercedes Albuerne Selgas es asturiana, concretamente de Muros de Nalón. Vivió en Piedras Blancas, Oviedo… Realizó la residencia en el área sanitaria avilesina como médico de familia, de MIR estuvo en Pravia y lleva 25 años como médico de urgencias, hace siete años asumió la jefatura del servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín.

–¿Qué es el servicio de Urgencias para Mercedes Albuerne?

–No quiero decir que es la "puerta del sistema", porque no es verdad, es un concepto antiguo. Yo creo que el servicio de urgencias es la capacidad asistencial que tiene el servicio de Salud para la atención urgente de los pacientes de un área sanitaria. En realidad, el servicio de urgencias es el lugar al que los pacientes, con una demanda urgente, pueden acudir. Tiene que estar abierto 24 horas y tiene que funcionar siempre. Y siempre con los mismos parámetros de calidad. Nosotros trabajamos 24 horas, siete días a la semana, los 365 días del año.

–Gabriel Redondo, que estuvo al frente de este mismo servicio hace ya unos años, comparaba Urgencias con un cajero automático al que se puede ir en cualquier momento a sacar dinero.

–Sí, es un buen símil. A obtener cuidados urgentes en salud.

–¿Qué equipo tiene a su cargo ahora mismo?

–Somos 42 médicos, 46 enfermeras y 35 TCAES (auxiliares de cuidados de enfermería).

–A raíz de la pandemia, o durante la pandemia, sobre todo, les calificaron muchas veces de héroes.

–Ni tan héroes, ni tan villanos. Yo creo que en ese momento se hizo en lo que se tenía que hacer. Sí es verdad que yo creo que la respuesta de los servicios de urgencias en Asturias fue ejemplar. Yo solo puedo hablar maravillas de todos mis compañeros. Pero no sé si es heroicidad: es hacer lo que tienes que hacer, aquello que sabes hacer de la forma que mejor sabes y puedes.

–También son, en el otro extremo, uno de los servicios que recibe más críticas por parte de los pacientes.

–No somos "los villanos" tampoco, cuando hay cola, y deben esperar un poco más, o cuando vienen con ciertas expectativas que no se van a cumplir porque igual demandan pruebas que no son necesarias o que no se pueden hacer de urgencia. Lo que está claro es que para el que le salvamos la vida o ve mejorada su salud somos héroes, y para el que no le cumplimos las expectativas somos villanos. Entonces: ni lo uno ni lo otro. Somos profesionales sanitarios que estamos haciendo nuestro trabajo y que tenemos que emplear unos recursos adecuadamente.

–¿Qué quiere el paciente que llega a un servicio de Urgencias?

–La mayoría llega preocupado por una dolencia y espera que le ayudemos a mejorar, pero la cultura de la inmediatez que tenemos en nuestras vidas para todo se ha trasladado al ámbito de la salud. Igual que nos compramos ahora unos zapatos online, los recibimos por la tarde y los estrenamos mañana por la mañana, los enfermos queremos que nos quiten la dolencia que tengamos, sea la que sea, y además que se nos digan lo que tenemos exactamente en el momento. El problema es que los servicios de urgencias no tenemos esa capacidad siempre. Entonces vienen ciudadanos con expectativas que no se cumplen siempre porque lo que buscan no forma parte de nuestras capacidades.

–¿Reciben mucho paciente con autodiagnóstico por internet?

–No, no, no, es más anecdótico. Como decía lo que viene es más gente con expectativas de pruebas complementarias, eso sí. Pero nosotros tenemos una población normalizada. Sí preguntan, por ejemplo: "¿y no sería bueno hacerme una resonancia?". Nosotros tenemos que orientar al paciente y explicarle bien su proceso y lo que se necesita hacer de forma urgente y lo que tiene que seguir otros cauces.

–¿Entonces hay un abuso o un mal uso del servicio de urgencias?

–Hay un uso regular. Creo que no hemos sabido transmitir a la población lo que es un servicio de urgencias hospitalario y qué tipo de problemas de salud podemos y sabemos tratar muy bien y cuales no deberían de ser consultados aquí.

–Entre un 15 o un 17 por ciento de los pacientes que vienen por Urgencias han visitado antes a su médico de Atención Primaria, según los datos de Salud.

–Sí, ese es el dato. La gente viene a nosotros por iniciativa propia con casos que se podrían resolver en Primaria y que ni siquiera son un problema urgente. Pero hay que verlos a todos. Luego está el mal uso, ese paciente que lleva cinco meses, por ejemplo, con un dolor de rodilla pero que decide venir un día a las cinco de la madrugada porque sopesa que hay menos pacientes y más tiempo para él. Pues a las cinco de la mañana está el personal necesario para casos graves. ¿Qué pasa? Que el que viene con una cosa que no grave debe esperar, y es el que se enfada. Y habitualmente es quien falta al respeto o agrede a los profesionales, una lacra actual intolerable.

–¿Y cómo se puede paliar este abuso regular del servicio de Urgencias?

–Yo creo que esto se puede hacer con mucha educación sanitaria. A nivel social se han conseguido muchas cosas: se recicla, se llevan bolsas de casa al supermercado, se gasta poca agua… Pero algo no estamos haciendo bien porque seguimos viniendo a Urgencias sin haber ido antes a nuestro médico de cabecera, seguimos viniendo con expectativas que no son reales, no entendemos que todo el esfuerzo es para atender a quienes tienen dolencias graves y riesgo vital y que tenemos que priorizar esa atención.

–¿Cuántos pacientes pasan por el servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín al día?

–La media ha subido más de un 10% al día a raíz de la pandemia. A nosotros nos atascan los picos, y estamos teniendo días con 230 y 250, que son muchos paciente para este servicio de Urgencias. La media hace nada era de 190.

A nosotros nos atascan los picos, y estamos teniendo días con 230 y 250, que son muchos paciente para este servicio de Urgencias. La media hace nada era de 190. Mercedes Albuerne — Jefa de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín de Avilés

–¿La explicación?

–Esta área es la más envejecida de Asturias y casi de España, y eso genera que los pacientes sean más complejos. Ahora también empiezan las fiestas, y los turistas hacen aumentar esos picos asistenciales.

–¿Los profesionales de Urgencias trabajan con coraza?

–A la medicina de urgencias viene el que quiere, porque hasta ahora no hemos tenido una especialidad. Yo creo que ya hay como una personalidad para estar aquí: a veces pasan residentes muy majos, muy calmados, muy empáticos… Pero este servicio no es para ellos, no hay que orientarlos a la urgencia porque aquí se trabaja con alta presión asistencial y muchas veces emocional.

–¿Su peor momento?

–Pues mira, yo creo que uno de los más duros que recuerdo fue el fallecimiento de un niño cuando yo acaba de llegar aquí. Era una familia que estaban en una en una comunión y hubo un atropello de un niño al salirse a la carretera. Tuve que salir a hablar con la familia, junto con el compañero que había venido con el niño en la uvi móvil y creo que es de los momentos asistenciales más duros, y no tengo hijos. Cuando intentas sacar a un paciente, lo intentas por todos los medios, y es un paciente joven o en plena vida cuesta perderlo, aunque no tenga ninguna posibilidad de vivir con las lesiones o los problemas con los que llega.

–¿Y el mejor?

–Los más satisfactorios están relacionados con pacientes que llegaron muy graves y fueron muy bien. Ese paciente está ahí al borde de la muerte y lo sacamos adelante porque hemos hecho bien las cosas. Eso te compensa cualquier otro día.

–¿Qué necesita ahora el servicio de urgencias?

–En cuanto a medios: nueva estructura. Necesita ahora mismo más espacio y una redistribución que nos quedó pendiente a raíz del Covid. Antes del Covid ya teníamos previsto una ampliación del servicio y una modernización de este servicio que data de los setenta del pasado siglo. Ya no está como entonces. Hemos ido haciendo apaños, mejoras, tenemos una estructura y una organización de una urgencia moderna y actual, pero nos falta espacio y mejoras en confortabilidad.

–Planeaban una unidad de observación previa al ingreso hospitalario. ¿Sigue en pie este proyecto?

–Sí, el San Agustín necesita una unidad de observación de urgencias para aquellos pacientes que ya sabemos lo que tienen, pero que ingresarlos no les va a aportar nada pero que sí precisan un tiempo de observación y vigilancia o para poder darles una vigilancia más exhaustiva en las primeras horas hasta que ingresan en planta. Por ejemplo: un señor que viene con un problema respiratorio y precisa ventilación no invasiva. Este paciente no puede ir a planta alegremente porque allí la enfermera tiene treinta o cuarenta pacientes, debería estar en observación. O un enfermo que igual debe estar monitorizado unas horas, y así puede ir a casa en 12 horas con mayor seguridad y seguirse después en consultas externas. La unidad de observación es una demanda porque no tenemos espacio físico para vigilar a esos pacientes que entonces mayoritariamente van a planta, y es la pescadilla que se muerde la cola: se llenan las plantas, no hay camas para ingresos o para programar más cirugías, la resolución de los pacientes se demora…

Estamos intentando, en colaboración con otros servicios, cambiar la manera de trabajar y que los pacientes pasen el menor tiempo posible en el hospital, porque es demoledor para cualquiera, especialmente para los mayores de nuestra área sanitaria.

–Cada vez se intenta ingresar menos a los pacientes, ¿no es así?

–Estamos intentando, en colaboración con otros servicios, cambiar la manera de trabajar y que los pacientes pasen el menor tiempo posible en el hospital, porque es demoledor para cualquiera, especialmente para los mayores de nuestra área sanitaria. De ahí el interés por la unidad de observación y más cosas, como consultas de alta resolución o circuitos en los que estamos trabajando. Con la nueva dirección tenemos muchos frentes abiertos y a ver si van saliendo poco a poco. Se está trabajando mucho en ello. También en urgencias necesitamos más espacio para consultas, un espacio que se perdió al multiplicar por dos el espacio en la zona de pacientes más graves, antes con camas ‘apegotonadas’. Tenemos que ofrecer espacios confortables y seguros a los pacientes.

–¿Cómo es la relación con el 112?

–Estamos muy coordinados. Nuestra relación con el SAMU es excelente, es un servicio muy bueno con unos profesionales fantásticos.

–¿Usted es también la vicepresidenta del SEMES?

–Cualquier profesión se une en sociedades: los de la caza y los de la pesca y los de la montaña… La sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias es la sociedad científica que aglutina a todos los médicos enfermeras y técnicos de transporte sanitario que quieren formar parte de ella. Somos los que hemos estado fomentando todas las mejoras científicas en el ámbito de las urgencias y ahora se ha conseguido la creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

–¿Es posible investigar para un urgenciólogo?

–Es verdad que los servicios de urgencias o los médicos de urgencias no dedicamos tanto esfuerzo investigador como se dedica históricamente en otras especialidades, pero se están haciendo ya cosas muy potentes.

–¿Le preocupa la escasez de especialistas?

–No hay médicos de Urgencias en la bolsa para venir a trabajar, ni con nosotros ni en atención primaria. Compartimos bolsa de trabajo con Medicina de Familia, porque es la especialidad que, a falta de especialidad de urgencias, más nos dedicamos y no hay suficientes médicos para cubrir la demanda. El MIR con la especialidad de urgencias comenzará probablemente en dos años, y confío que palie esta falta de profesionales, pero llevará tiempo porque serán 4 años de especialización. De momento por eso es tan importante utilizar bien los recursos.

Suscríbete para seguir leyendo