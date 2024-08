Luz Casal ilumina la noche de Luanco y conquista al público: "Que no se retire nunca"

Luz Casal llenó de brillo la noche luanquina ante más de 1.300 asistentes, que aprovecharon las óptimas condiciones meteorológicas, para llenar las calles de Luanco desde primera hora de la tarde. La artista gallega no decepcionó a sus seguidores. aterrizó con mucha fuerza en la villa gozoniega, de la mano de su nuevo espectáculo perteneciente a la gira que ha decidido bautizar "Las ventanas de mi alma". Abrió la noche "Hechizado", "Detrás de tu mirada" y "Que corra el aire" y el recorrido avanzó hacia "La inocencia", "No me importa nada" y "Entre mis recuerdos".

En las puertas del recinto ya se agolpaba el público tres horas antes del concierto. Durante los ensayos, muchos intentaban ver a Luz Casal subiéndose a las escaleras que conectan el aparcamiento donde se celebra el festival "Luanco al Mar", mientras otros reposaban tranquilamente en las terrazas de los negocios cercanos al recinto. "La música de Luz nos ha acompañado toda la vida", coincidían anoche los seguidores de la artistas gallega, para quienes su música "atrapa" . También se vio gente joven a la que le han inculcado la música de Luz en casa y en sus viajes por carretera. "He escuchado prácticamente toda su discografía en el coche con mis padres. Ellos han seguido su carrera desde que eran jóvenes y yo me he ido quedando con canciones que me gustan", comentó María Pérez, en la veintena. De los temas de siempre sonó "Un nuevo día brillará", "Rufino", "Loca" y "Pedazo de cielo", donde Luz entonó un "Puxa Asturies". "Nosotras la empezamos a seguir cuando ella era joven y hoy es la primera vez que la venimos a ver en concierto", afirmó un grupo de madrileñas que veranean en Luanco. "Puede parecer una tontería, pero, aunque peinemos canas, nos hace muchísima ilusión verla actuar. Estamos como unas niñas que van por primera vez a un concierto", añadieron.

El público, durante el concierto. / Fernando Rodríguez

Entre su público estaba muy presente la relación de Luz con Asturias, pues la consideran una asturiana más y muchos aprovechan el más mínimo detalle para remarcar que gran parte de su juventud se desarrolló en Avilés. "Hace tiempo que no venía por aquí, imagino que será especial, aunque nació en Galicia todos sabemos que siempre le ha guardado mucho cariño a nuestra tierrina", explicó José Pedregal, vecino de Oviedo. En lo que todos coincidían es que querían seguir viendo a Luz sobre los escenarios por mucho tiempo. "Que no se retire nunca", pedían. Como respuesta, ella se despidió con "Piensa en mí" y "Te dejé marchar".

Los hosteleros que tienen sus negocios en las inmediaciones de "Luanco al mar" tuvieron una tarde ajetreada. Hacía días que no tenían tanta expectación como anoche. "Es bueno para los negocios. Hay que aprovechar estos meses, porque luego en invierno no hay tanta gente. Iniciativas así, dan vida a Luanco y nos ayudan a los hosteleros", comentó Paula Guntin, encargada del bar La Rula, poniendo en valor la importancia de los promotores de eventos.

Los despistados intentaron reservar mesa para cenar, pero, en la mayoría de los restaurantes, llevaba todo reservado días. "Desde que empezó el festival, la gente reserva muy pronto para intentar cenar antes del concierto. Hay días que no podemos aceptar sin reserva porque lo tenemos todo lleno", afirmó René Fernández, encargado del bar El Puerto.

Desde la organización, están satisfechos aunque con la espinita clavada del público juvenil. "Siempre buscamos un programa lo más familiar posible. Lo único que no hemos conseguido esta edición es traer un espectáculo para el público juvenil. No obstante, sabemos lo complicado que es captarles porque mucha oferta musical va dirigida hacia ellos, pero de cara al año que viene lo intentaremos", explicó Enrique Granda. El día de Álex Clavero y el del espectáculo de magia de Jorge Blass el recinto se llenó al 80%. "El público disfruta de grandes artistas en un espacio muy pequeño, es un privilegio", agregó a modo de valoración.

