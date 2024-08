La cantera avilesina del piragüismo brilla en el Sella

El futuro del piragüismo en aguas avilesinas está en buenas manos. Prueba de ello es la última competición de Diego y Paula Lago, de 18 y 15 años, que acaban de arrasar en el Descenso del Sella, quedando campeones en sus respectivas categorías. Su historia de amor con la piragua es desde pequeñitos.

"Llevo toda la vida metido en la piragua, mi abuelo ya me subía de pequeño", cuenta Diego, el mayor de los hermanos, que arrancó su prometedora carrera en el Club de Mar de Avilés. "Hicimos grupín de que pequeños y teniamos un gran entrenador, Nicolás, que nos enseñó a poco a poco ir cogiendo los hábitos de entrenar", señala el avilesino, que a los cinco años ya empezaba a remar de forma competitiva. Tras pasar por la Atlética Avilesina, donde guarda un gran recuerdo y empezó a sus primeros cosechar éxitos, pasó al Gorilas de Candás. "Llevo dos años y ahora estoy a un gran nivel", reconoce el deportista, que en las filas del equipo candasín terminó tercero en K2 en el pasado europeo y sexto en el mundial. Eso sí, Diego tiene claro que la prueba reina es el Descenso del Sella. "Era mi tercer año y lo bajé en K2. Terminamos segundos. El año pasado, cuando estaba en junior, conseguí vencer", apunta el avilesino, que no tiene palabras para describir lo que significa para él la prueba. "Es una experiencia flipante, cuando estoy en el cepo y escucho el himno de Asturias se me pone el corazón a mil, más que en cualquier lado", reconoce.

Lo de Paula también es una pasión desde la infancia. A los siete años empezó en la Atlética tras probar el piraguismo durante los veranos. "Hace cuatro años cambié para el Ensidesa porque ya no quedaba gente y ahora estoy en Candás con mi hermano", explica la avilesina, quien recuerda su paso por este paso como un poco caótico. "La salida fue un lío porque estaba muy atrás. Salí la 700.ª. Por suerte no tuve ningún percance", recuerda la deportista, que terminó primera en su categoría, algo que le pilló totalmente por sorpresa. "Fue mi debut soñado", reconoce. Además, la victoria fue especialmente dulce, porque tras pasar unos meses duros por una lesión pudo volver a saborear las mieles de la victoria.

Ambos quieren seguir ligados al piragüismo y, de hecho, Diego está pendiente de saber su universidad para conocer dónde podrá proseguir con su carrera. En el horizonte tienen, además, un sueño: bajar el sella en un K2 mixto y hacerse con la victoria. "Sería algo muy grande, nos haría muy felices", apuntan ambos. Mientras, seguirán dando paladas para forjar sus prometedoras carreras.

