Serenata de mariachis con Nando Agüeros y Mina Longo a la orilla del mar en Luanco

Los ritmos mexicanos fueron los protagonistas en la penúltima jornada de la edición de este año del festival "Luanco al Mar". Nando Agüeros y Mina Longo fueron los encargados de amenizar el show, marcado por la presencia de un público veterano, que estaba encantado con la propuesta musical. Centenares de personas se dieron cita en el recinto y se mantuvieron atentos en sus asientos durante las dos horas que duró el espectáculo.

Las puertas se abrieron una hora antes del comienzo de la actuación y el público fue entrando poco a poco. Algunos, que se quedaron sin mesa en los restaurantes que hay en los alrededores del recinto, fueron los primeros en entrar con la intención de cenar en el único foodtruck que hay dentro del festival.

El grupo de mariachis dio comienzo al show con canciones populares. Mina Longo fue la primera en pisar el escenario, lo hizo con mucha fuerza interpretando la conocida canción "Y llegaste tú", de la Banda El Recodo. Entre canción y canción, interactuaba con el público, pidiéndoles palmas o preguntando qué tal se lo estaban pasando. Después llegó el cambio y la propia Mina Longo fue la encargada de presentar a Nando Agüeros al que se refirió como "uno de los mejores cantautores del norte de España". El cántabro fue el encargado de amenizar la última hora de espectáculo.

Mina Lngo y sus mariachis sobre el escenario de Luanco, con Nando Agüeros. |

Cabe destacar, que uno y otro no figuraban en el cartel desde el primer momento. "El Consorcio" era el grupo que se había elegido para esta fecha, sin embargo, problemas de la agrupación, ajenos al festival, obligaron a buscar un plan b. "Fue el único contratiempo que tuvimos, y logramos recomponer la fecha con estos dos grandes cantantes", comentó el organizador, Enrique Granda. Cuando se conoció este cambio, aquellos que habían comprado entrada para "El Consorcio" tuvieron que elegir entre recuperar el dinero o cambiar la entrada para la nueva actuación.

Serenata de mariachis a la orilla del mar en Luanco

"Yo me quedé con ganas de ver al Consorcio, me hacía ilusión, pero decidimos seguir con el plan de todas maneras. Ellos están muy contentos porque les encanta como interpreta las canciones Mina Longo", afirmó Gloria Fernández, vecina de Gijón, haciendo balance de cómo había afectado el cambio en su grupo de amistades. También hubo gente que se apuntó a visitar "Luanco al Mar" cuando se enteraron del cambio de artistas. "Sinceramente, no hace mucho tiempo que conozco a Nando Agüeros, pero, desde que le escuché por primera vez, tenía muchas ganas de poder venir a verle en directo. Cuando vimos que ellos eran los sustitutos, decidimos venir encantados", explicó Benigno Suárez, fan del cántabro.

Hoy no habrá actuaciones. Mañana a las 20.30 horas, el grupo "CantaJuego", serán los encargados de poner el broche a esta edición, ya en la víspera de los carnavales de verano que se celebran esta semana en la localidad.

