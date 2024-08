Una artista de "Grammy" estará en Avilés este otoño

A tres meses del comienzo, el IV Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, en Avilés del 7 al 10 de noviembre, va despejando las incógnitas de su programa musical. Si en la vertiente poética ya había confirmado a José Sacristán dando voz los versos de Machado, ahora anuncia una nueva gran estrella internacional: Lakecia Banjamin, saxofonista nominada a tres Grammy en 2023, se subirá al escenario de la Casa de Cultura el 8 de noviembre.

Van viento en popa los preparativos del certamen que celebra con paridad la poesía de la palabra y de la música sincopada. Mientras sus organizadores, la Asociación Cultural Fifty-Fifty, cierra detalles del conjunto de charlas, exposiciones, talleres y otras actividades para todos los públicos que conformarán el programa, han confirmado ya los principales espectáculos, que incluyen el regreso de Afra Kane.

Las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada por precios que oscilan entre los 12 y 16 euros, para los conciertos que se desarrollarán en la Factoría Cultural y el el Auditorio de la Casa de Cultura, y de entre 14 y 20 en el Teatro Palacio Valdés con José Sacristán. A la venta en la taquilla de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Avilés o desde la propia web del Teatro Palacio Valdés, www.teatropalaciovaldes.es.

Fiel a su tradición y a su nombre, el festival promueve la paridad en su programación y da voz tanto a artistas consagrado/as como emergentes y en esta próxima edición, las artistas femeninas tendrán un claro protagonismo, a través de la carismática Lakecia Benjamin, elegida por Downbeat como la saxofonista del año en 2020 y nominada a 3 Premios Grammy en 2023 (Best Jazz Performance, Best Jazz Instrumental Album, Best Instrumental Composition) por el trabajo que traerá y revisitará en Avilés: “Phoenix”, así como por la vuelta a la ciudad de la pianista y vocalista Afra Kane.

Lakecia Benjamin

Lakecia Benjamin fusiona las concepciones tradicionales del Jazz, el HipHop y el Soul. Su presencia eléctrica y su ardiente saxo le han llevado a compartir escenario con artistas legendarios como Stevie Wonder, Alicia Keys, Herbie Hancock, The Roots o Gregory Porter. Su concierto será el 8 de noviembre en la Casa de Cultura.

En 2020 esta saxofonista genial se daba a conocer para el gran público, con el lanzamiento de "Pursuance", un disco en el que sigue la pista y rinde homenaje a John y Alice Coltrane.

“Phoenix” hace referencia al accidente de tráfico que casi le cuesta la vida a la propia Lakecia en 2021 y el doloroso proceso de recuperación de un último año en el que ha sacado fuerzas para “renacer de sus cenizas” y en el que explora con pulso propio un jazz espiritual con aires a los años 70.

Afra Kane, de gira promovida por el Festival

La voz de Afra Kane vuelve a Avilés en el marco de su primera gira en España, promovida por el Fifty-Fifty en colaboración con la asociación de festivales de jazz de España “Plataforma Jazz España” y del proyecto europeo “Better Live”, que pretende fomentar giras más sostenibles y con menos emisiones de carbono.

Italiana de padres nigerianos, Afra fue galardonada con el permio revelación al talento del prestigioso festival de Jazz de Montreux. Participó en la 2ª edición del festival en 2022, abarrotando la sala-club que cada año se crea en Factoría Cultural. Participará en Avilés en una residencia artística para hacer un concierto único, con ella en voz y piano, pero acompañada esta vez por un cuarteto de cuerdas (2 violines, una viola y un chelo) formado por profesores del Conservatorio Profesional Julián Orbón de Avilés.

Ambos conciertos, de Lakecia y Afra, tendrán lugar en el Auditorio de Casa de Cultura, mientras que la sala-club de Factoría Cultural acogerá dos propuestas jazzísticas distintas:

El sábado por la noche, fruto de una colaboración entre el Fifty-Fifty y la asociación italiana “I-Jazz”, se presentará el primer disco de la banda italiana Wasted Generation, una joven formación que, frente al tópico de la carencia de ideas y valores y personalidad que la expresión de su nombre sugiere (Generación perdida), presenta una propuesta atrevida que demuestra encontrarse ante un quinteto con mucho talento, personalidad y una enorme capacidad de alternar jazz clásico y contemporáneo.

El Festival Fifty-Fifty se clausurará el 10 de noviembre con la alegría y virtuosidad del jazz latino, gracias al concierto “Yuvisney Aguilar & the CUBintage”, el nuevo proyecto del multipremiado percusionista Yuvisney Aguilar, inspirado en la música cubana de los años 50 y 60. CUBintage es una combinación de las palabras “Cuba” y “Vintage”, aludiendo al carácter retro de la música cubana.