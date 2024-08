La cultura de los países, un aspecto a integrar para hacer negocios en el mundo

Marina Rayón es la fundadora de Wingstosell, una consultora en la que ella misma negocia contratos internacionales entre empresas al más alto nivel con países de Asia y América. "En los últimos años se ve un cambio, y la profesionalidad ha superado a la incertidumbre que puede surgir porque es una mujer la que negocia y toma decisiones. Pero aún cuesta", aseguró durante su intervención en La Granda. "Me muevo en un mundo muy masculinizado y me ha ocurrido de negociar y bien, pero al café o a la cena no estoy invitada, y si fuera un hombre sí lo estaría. Pero hay que ser flexibles y los negocios no son solo números, hay que integrar el aspecto cultural de los países para poder avanzar", señaló.

El emprendimiento femenino en otros continentes, como África, y también en países latinoamericanos, es fundamental para las comunidades. Teresa Langle es la directora general de Mujeres por África, empeñada en impulsar el emprendimiento femenino en países como Kenia, Tanzania, Mozambique... "La economía informal es femenina, y trabajar con mujeres tiene un efecto multiplicador, porque se ocupan y preocupan del bienestar en sus comunidades", remarcó.

Beatriz Tena es la cabeza visible de Microwd, dedicada al apoyo a mujeres en Latinoamércia a través de microcréditos. El ejemplo de sus emprendedoras fue Sebastiana, que ya ha podido montar su propia tienda en Nicaragua.

Andrea Redondo, del Club de Inversión, y Yolanda Méndez, de Asturex, se centraron en la necesidad de invertir bien para tener unas finanzas saludables y las oportunidades y apoyos que brinda el Principado.

Suscríbete para seguir leyendo