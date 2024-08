"Es incontrolable", dicen los vigilantes del parking sobre la ‘ocupación’ caravanista

"Hay tantas cosas mal planteadas en esta playa que el tema de la gente que pasa las noches durmiendo aquí es casi lo de menos", sostienen varios trabajadores del parking de la playa de Verdicio, agotados de pedir soluciones en el Ayuntamiento de Gozón, sin recibir ningún tipo de respuesta.

Han llegado a un punto de agotamiento que, explican, las caravanas son ya lo de menos. "Nosotros no lo podemos controlar, no vamos a estar aquí las 24 horas. Esta gente, normalmente, llega a altas horas de la noche y aparca en cualquier lado para dormir", comentó Pedro Durán, encargado de la zona de aparcamiento de la playa. "La señalización es clara, no se puede estacionar ahí, menos para dormir, pero eso a la gente le da igual, porque saben que no van a ser sancionados. Además, si avisas a la Policía Local te dicen que no tienen suficiente personal para atender esa petición y si decides ponerte en contacto con la Policía Nacional no se meten porque dicen que eso no es competencia suya", agregó al respecto otro vecino.

Los encargados del parking reconocen que hace unos años excedieron los límites y ocupaban terreno en los que no era óptimo aparcar, pero, ahora, colocan todas las caravanas en los más alto del aparcamiento para respetar la distancia que se debe guardar con el borde del acantilado. Sin embargo, cuando miran hacia la otra parte de la playa, ven parcelas completamente llenas de caravanas que no respetan esta distancia por la que, en su día, se les cerró una parte del aparcamiento que no han logrado reabrir a día de hoy.

Esta parte, permanece cerrada a la entrada de coches en busca de estacionamiento, según el Ayuntamiento, para respetar la protección de la costa y del paisaje. No obstante, muchos destacan que en la parcela colindante, con unas características muy similares a esta, renuevan todos los años el permiso de un chiringuito que, además de ofrecer sus servicios, cuenta con espacio para aparcar.

En la zona subrayan que la intención del Ayuntamiento es construir un aparcamiento con unas 200 plazas, pero esa cantidad resulta irrisoria habida cuenta de la afluencia de la playa. "Hay días que hemos tenido en torno a ochocientos coches aquí aparcados, si quieren hacer un aparcamiento para doscientos, ya me dirán donde piensan meter los seiscientos restantes", reflexionó Pedro Durán. Precisamente, ese está siendo otro problema grave. Los usuarios del arenal aparcan en cualquier lugar, incluso en los laterales de la estrecha pista que da acceso a la playa y eso provoca importantes contratiempos en la circulación por una vía que, además de estar saturada, está plagada de baches y asfalto en malas condiciones. "A mí me da igual que la gente no deje el coche en este aparcamiento, pueden dejarlo más arriba y bajar andando. Pero lo que no tiene sentido es dejarlo ahí. He llegado a ver más de quince coches aparcados obstruyendo la circulación", añadió Dolores Gallardo, otra de las encargadas del parking.

Las condiciones de la carretera han llegado a un punto en el que algunos de los turistas que se acerca a darse un baño, muy sorprendidos por el estado de la carretera, preguntan si están siguiendo el camino correcto.

La seguridad de los bañistas es otro de los elementos a tener en cuenta. La mala praxis de los visitantes a la hora de aparcar y los problemas de acceso a la playa complican mucho la labor de los sanitarios. "Hace unos días vino la ambulancia y, entre cinco personas, tuvieron que subir al afectado en camilla desde la playa hasta el aparcamiento", afirmó un grupo de vecinos. Afortunadamente, el problema del bañista había sido un golpe en la rodilla y no requería de una atención tan inmediata como podría haberse necesitado con un problema cardíaco.

Desde el parking aseguran, que sabiendo los problemas que tiene la ambulancia para acceder, siempre intentan de dejar un espacio libre por si tienen que intervenir en cualquier momento. No obstante, están en constante contacto con el equipo de salvamento para actuar lo más rápido posible.

Suscríbete para seguir leyendo