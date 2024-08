Montaña Rodríguez-Ovejero: "Por su afán perfeccionista, la mujer se autoimpone barreras"

Montaña Rodríguez-Ovejero Sánchez-Arévalo es la responsable de desarrollo de negocio de la multinacional tecnológica Satec en la Unión Europea. Asentada ahora en Bruselas, después de haber adquirido una amplia experiencia internacional, ha sido la directora de la jornada titulada "Iniciativas para fomentar el emprendimiento femenino", el primero dedicado a la mujer y la empresa en los Cursos de La Granda.

–¿Satisfecha con la experiencia y el resultado de la jornada?

–Efectivamente, es una primera edición en la que se han reunido mujeres que han ofrecido muy diversas perspectivas del emprendimiento femenino, y el impacto de las iniciativas que se ponen en marcha desde el sector público a nivel internacional, nacional, regional y local. Hubo cinco paneles y en todos participaron emprendedoras que cubrían distintos ámbitos, desde la ciencia al comercio internacional pasando por las finanzas, la comunicación o la acción social, explicaron el despertar de su vocación emprendedora, los desafíos y lo gratificante que es tener capacidad de acción plena y dar trabajo y servicio a otras personas.

–Se habló mucho del "síndrome del impostor". ¿Es una barrera que se autoimponen las mujeres?

–Sí, a veces nosotras mismas podemos ser una barrera para conseguir nuestro objetivo. La sociedad nos brinda apoyo, pero por nuestro propio afán perfeccionista creemos no estar suficientemente preparadas y no nos decidimos. Tenemos que lanzarnos. No somos tan osadas como puede parecernos el hombre.

–Usted que tiene una amplia experiencia internacional, ¿cómo ve el emprendimiento femenino en España y en Asturias en comparación con otros países?

–Creo que las mujeres se lanzan más en otros países europeos, pero no estamos mal. Me explicaban el otro día que había salido una convocatoria de ayudas para apoyar empresas de nueva creación lideradas por mujeres en el campo de la tecnología, y España había quedado en tercer puesto. Se ha avanzado muchísimo en el emprendimiento femenino, aunque queda mucho por hacer.

–En la jornada también se expuso la situación en países de África y Latinoamérica.

–Son perspectivas muy diferentes. En esos países hay muchas mujeres que emprenden por pura necesidad. Pero en todo el mundo, la mujer emprende y si se confía en su poder, se lanzan y son impulsoras de negocios que benefician a toda la comunidad.

–Todas las participantes hicieron hincapié en el "networking".

–Sí, contamos con la visión de las diversas asociaciones que tanto en el ámbito regional como nacional dan apoyo y cobijo a las emprendedoras y empresarias. Es importante apoyarse en otras personas en cada una de las fases de desarrollo de un proyecto empresarial. Igualmente se puso de manifiesto el destacado rol que juega tener un claro propósito y cómo surgen las ideas que buscan compartir experiencias y cubrir necesidades.

–Hay mucho apoyo y muchas ayudas, pero ¿está dispersa toda esa información?

–Encuestas recientes muestran que se ha de seguir apoyando el emprendimiento desde un enfoque multidisciplinar, como catalizador de riqueza y de eje para la internacionalización empresarial, así como para el desarrollo de comunidades a escala global y en otras latitudes, como África o Hispanoamérica. Pero es cierto que sería necesaria una herramienta que aglutinara todas las posibilidades que existen, algo así como un "portal del emprendedor", que facilitase la búsqueda en al menos una primera orientación.

