La mujer se rebela: frente al "síndrome del impostor" hay que emprender

Un mal afecta a las mujeres. El denominado "síndrome del impostor", que se traduce en el complejo que sienten de ocupar un puesto de alta dirección al que tradicionalmente solo accedían los hombres. Otro es el escepticismo del entorno cuando una mujer plantea crear su propia empresa, en lugar de optar por un empleo con un salario que les pueda aportar una supuesta seguridad. Los remedios a estos males centraron las ponencias de la jornada celebrada en los Cursos de La Granda con el título común de "Iniciativas para fomentar el emprendimiento femenino", que es la primera de sus características en estos seminarios.

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado, Nieves Roqueñí, alabó la capacidad para emprender de la mujer asturiana, y destacó que la región ganó 2.400 autónomas en los últimos dos años. "Por talento, formación y capacidades innovadoras las mujeres están demostrando su dinamismo en la economía regional y eso se está trasladando la creación de empleo", afirmó.

Según explicó, la tipología de trabajo por cuenta propia que más creció en 2023 fue la de empleadoras, con 1.700 mujeres más en Asturias, si bien donde más aumentó el empleo femenino en 2023 fue en el trabajo asalariado, con 9.900 mujeres más. "Favorecer e impulsar la carrera profesional de las mujeres en la empresa permitirá aflorar mucho talento con el que contamos y que en ocasiones permanece oculto, mejorando la competitividad de nuestras empresas", concluyó la Consejera.

Begoña Fernández Costales, presidenta de la Fundación empresarias de Asturias (FEDA) y de la empresa Begocostales, señaló que este primer curso que La Granda dedica a fomentar el emprendimiento femenino debe servir "para superar el ‘síndrome del impostor’, porque estábamos súper preparadas y cualificadas, solo nos falta creérnoslo", aseveró.

Costales aprovechó para relatar las políticas públicas que se desarrollan en otros países para que las mujeres no solo puedan trabajar, sino también ascender y que no vea su carrera truncada por las cargas familiares. Una de las mesas se dedicó a las iniciativas que se ponen en marcha desde la educación, la investigación y la vida académica. Eva López, explicó el programa Innovatia 8.3, que desarrolla el Instituto de la Mujer y la Universidad de Santiago de Compostela como herramienta de apoyo al emprendimiento universitario y de cómo la economía feminista habla de sostenibilidad, diversidad y el trabajo colaborativo.

La directora de Valnalón abogó por trabajar las competencias emprendedoras desde la infancia, desde la escuela. "La mujer siempre trabajó y era emprendedora, pero éramos invisibles", señaló. Y dio el perfil de la emprendedora actual, con cualificación profesional, de entre 35 y 45 años y con proyectos para atender aquellos espacios en los que detecta una necesidad.

Andrea Acebes, cofundadora de la startup "PlaBite" explicó el proceso de constitución de la empresa y los apoyos a los que hubo que recurrir para hacerla realidad. Y Juncal Herrero, emprendedora en Marketing Digital relató su experiencia, sus miedos y cómo ahora está mutando hacia el emprendimiento en humanidades, "que hace un buen tándem como la tecnología, porque el ser humano necesita explicaciones en un lenguaje claro", afirmó.

Las ponentes que participaron en los cinco paneles que conformaron la jornada coincidieron en los consejos para emprendedoras: hay que lanzarse, pero con un proyecto, una planificación y un objetivo; hay que apoyarse en otras mujeres empresarias y directivas con experiencia, no solo por los consejos sino también porque pueden surgir proyectos complementarios; ir paso a paso, pero pensando a lo grande, porque el mercado es global; la formación es clave, igual que la financiación, para lo que es necesario un buen asesoramiento. Y sobre todo, no rendirse. "Equivocarse no es un fracaso, es un aprendizaje", coincidieron las expertas.

La cultura de los países, un aspecto a integrar para hacer negocios en el mundo

Marina Rayón es la fundadora de Wingstosell, una consultora en la que ella misma negocia contratos internacionales entre empresas al más alto nivel con países de Asia y América. «En los últimos años se ve un cambio, y la profesionalidad ha superado a la incertidumbre que puede surgir porque es una mujer la que negocia y toma decisiones. Pero aún cuesta», aseguró durante su intervención en La Granda.

«Me muevo en un mundo muy masculinizado y me ha ocurrido de negociar y bien, pero al café o a la cena no estoy invitada, y si fuera un hombre sí lo estaría. Pero hay que ser flexibles y los negocios no son solo números, hay que integrar el aspecto cultural de los países para poder avanzar», señaló.

El emprendimiento femenino en otros continentes, como África, y también en países latinoamericanos, es fundamental para las comunidades. Teresa Langle es la directora general de Mujeres por África, empeñada en impulsar el emprendimiento femenino en países como Kenia, Tanzania, Mozambique... «La economía informal es femenina, y trabajar con mujeres tiene un efecto multiplicador, porque se ocupan y preocupan del bienestar en sus comunidades», remarcó.

Beatriz Tena es la cabeza visible de Microwd, dedicada al apoyo a mujeres en Latinoamércia a través de microcréditos. El ejemplo de sus emprendedoras fue Sebastiana, que ya ha podido montar su propia tienda en Nicaragua. Andrea Redondo, del Club de Inversión, y Yolanda Méndez, de Asturex, se centraron en la necesidad de invertir bien para tener unas finanzas saludables y las oportunidades y apoyos que brinda el Principado.

Suscríbete para seguir leyendo