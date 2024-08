El Ayuntamiento de Gozón quiere evitar el botellón en el Carnaval de verano

El carnaval de verano de Luanco ya está en marcha y desde el Ayuntamiento llevan semanas preparando el dispositivo de seguridad. "Estos carnavales no tienen organización como tal, surgió espontáneamente y así sigue. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada, con los cuerpos de seguridad y los sanitarios, para que todo se pueda celebrar bajo la mayor garantía de seguridad", afirmó el regidor local Jorge Suárez, dejando clara la implicación del Consistorio con la seguridad en estas celebraciones. Las dos grandes preocupaciones del alcalde son el "botellón", especialmente entre los menores de edad, y el vandalismo hacia el mobiliario público. "Me gustaría que no hubiese botellón. Espero que se respete el mobiliario y que la gente sepa pasárselo bien comportándose como es debido", añadió.

Esta tarde, por el carnaval infantil, habrá talleres infantiles de 17.00 a 19.30 horas en la explanada del muelle viejo. A las 19.30 horas actúa Zascanduri.