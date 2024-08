Gozón desvía al Principado la respuesta a los problemas de tráfico en Verdicio

Jorge Suárez, alcalde de Gozón, afirma que muchas de las quejas que los vecinos de Verdicio están trasladando se escapan de las competencias del Ayuntamiento y señala que son varios los departamentos del Gobierno regional encargados de gestionar esos puntos. Sobre las denuncias acerca del estad de los accesos a la playa aseguró que es una cuestión atribuible a los propios vecinos de la urbanización, que impide al Ayuntamiento arreglar una de las vías principales de entrada hacia la playa.

Otro de los asuntos candentes es el de la falta de plazas de aparcamiento y los problemas que generan en las vías de acceso la acumulación de vehículos mal aparcados. El alcalde afirmó que las autorizaciones para aparcar en determinadas fincas las da la Dirección General de Ordenación del Territorio, que pertenece a la Consejería de urbanismo del Principado, gestionada por Ovidio Zapico. "Al Ayuntamiento de Gozón, por primera vez, no le pidieron un informe. Este año desde el Principado han dado autorizaciones según su criterio, sin consultar con nosotros en ningún momento", se quejó Jorge Suárez, quien remarca que ni el Ayuntamiento ni la Policía Local han tenido nada que ver en el veto al aparcamiento en la finca de la "Carniciega", situada entre los chiringuitos y en la que, hace años, se podían dejar vehículos. "Me consta que ese tema es una competencia de la dirección general de Custodia del Territorio", afirmó el Alcalde. "Si me preguntas mi opinión, como vecino de la zona de Cabo Peñas, te diré que ojalá nunca se hubiese urbanizado ese emplazamiento, porque eso significaría que ahora tendríamos todas las dunas que hubo siempre. Pero a día de hoy nos encontramos con esta situación, espero que aquellos que tienen competencias allí sepan gestionarlo", concluyó Suárez.

Otro de los sectores afectados que ha alzado la voz son los propietarios de las caravanas señaladas por pernoctar en las fincas. "Nosotros con la Ley de Protección de Costas en la mano tenemos el mismo derecho a estacionar ahí que el resto de vehículos. Los que aparcan en las dunas, manchan la imagen del resto", comentó Susana Riestra.

