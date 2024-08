Luanco hace memoria de la tradición pesquera

"La navegación puede decirse que es tan antigua como la especie humana". Esta frase puede leerse en la entrada del Museo Marítimo de Asturias, sin duda, es una gran introducción que adquiere sentido completo cuando se traspasa el umbral de entrada. Los 75 años de historia son un logro más para una institución que busca mantener presente en la memoria colectiva la importancia que tenía la pesca para Luanco, antes de convertirse en uno de los puntos turísticos de referencia en Asturias.

La exposición que preparó el Museo para celebrar su 75.º cumpleaños se colocó en una sala situada en la entrada del edificio, para que nadie abandone el recorrido sin pasar por este testimonio que resume la vida de un centro que se codea con los mejores museos marítimos del norte de España.

"Este acto es importantísimo, no había ningún museo en todo Asturias con 75 años de actividad hasta hoy. De hecho, cuando se fundó el Museo Marítimo de Asturias, en toda España, solo había tres museos dedicados a este tema", comentó José Ramón García, presidente del Museo Marítimo de Asturias, poniendo en valor la importancia de esta fecha y remarcando la relevancia que tuvo la aparición de esta institución. "En el año 48, Luanco era un pueblo que estaba completamente dedicado a la pesca y sus derivados. En esos años aquí se hicieron exposiciones temporales de materiales que la gente no había visto", añadió José Ramón García, rememorando las primeras exposiciones del museo.

Varios visitantes comentan sobre uno de los paneles expuestos. | Mara Villamuza

Cuando se echa un vistazo a los 26 paneles que resumen la historia del museo, uno descubre la objetividad desde la que han trabajado para redactar su propia historia. Todos los aspectos, desde su creación hasta como afrontaron la época covid, se tratan con trasparencia. Los distintos cambios de sede tienen su espacio en los paneles y también han aprovechado para mencionar una de sus peores épocas, provocada por la crisis que azotó la economía española en 2008.

Además de los documentos gráficos y la redacción que les acompaña en cada una de las piezas que componen esta historia, en la sala también se pueden ver reliquias relacionadas con el museo que se han conservado durante más de setenta años. Los diplomas, otorgados por diferentes organizaciones relacionadas con la actividad marítima, se acumulan en las vitrinas y en las paredes de la exposición. Los elementos que más llamaron la atención a los asistentes son los distintos escritos que se conservan de los primeros años de actividad, manuales de navegación y banderas además de los premios, especialmente, el "Urogallo de bronce" con el que fueron premiados en 1994 por el Centro Asturiano de Madrid.

Jorge Suárez, alcalde de Gozón, acompañó a José Ramón García durante el acto de ayer. "No es nada fácil llegar a 75 años. Esto lo gestiona una fundación que hace su trabajo muy bien y el Ayuntamiento ayuda hospedándoles en este edificio. Estoy muy orgullosos de esta joya que tenemos en nuestro pueblo y, me atrevería a decir, que no es lo suficientemente conocida. Hay que darle su lugar", explicó el regidor, piropeando la labor de la organización del museo y reivindicando su importancia.

Suscríbete para seguir leyendo