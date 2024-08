"Los Linces" vuelven a La Caverna: así ha sido el reencuentro de cinco de los músicos del mítico grupo

Los primeros "Linces" fueron cinco: Fredy García, Nacho Parugues, Kike Serrano, Luis Ángel Álvarez y José Miguel Díaz. Y ayer revivieron en "La Caverna" aquellos tiempos que pasaron de escenario en escenario en la década de 1963 a 1973. "La Caverna" está en la casa de José Miguel Díaz y recibe el nombre de la primera sala en la que tocaron "The Beatles", allá en Liverpool, porque intenta emular el lugar donde comenzaron a brillar Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Comparaciones al margen, "Los Linces" se sentaron a la mesa para repasar aquellos primeros compases de su vida musical y recordar que por ejemplo se subieron a la terraza del Café Colón en 1966 en un concierto en beneficio de Cruz Roja. "Lo hicimos tres años antes que The Beatles, que se subieron a la azotea (de los Apple Corps, en Londres), lo hicimos nosotros primero", bromea José Miguel Díaz, guirarrista de la histórica banda. Aquel concierto de los de Liverpool fue su última aparición pública, sin embargo la de aquellos avilesinos fue una de tantas de aquella prolífica década en la que Fredy era batería y voz, Nacho voz y guitarra, Kike voz, Luis Ángel tocaba el bajo y José Miguel se dejaba llevar por las seis cuerdas. Juan y Mento Hevia estuvieron ausentes en la reunión pero también formaron parte de la formación en aquella década, la primera de la larga historia de las seis de la formación de pop rock comarcal.

Hubo tiempo para comer, beber y quizá tocar, aún no estaba claro, cuando aún estaban con los aperitivos previos. "Intentaremos tocar, claro. Seguro que cae ‘Please, please, me’ de ‘The Beatles’ y ‘Llorando en la Capilla’ (Crying in The Chapel) de ‘El Rey’, de Elvis Presley", señala el anfitrión del encuentro en "La Caverna", un espacio de ochenta metros que homenajea a los también conocidos como "Fab Four".

"Durante esa década nos presentamos a tres festivales y los ganamos los tres", recuerda José Miguel Díaz. Uno de ellos fue un festival celebrado en la discoteca del hotel La Serrana, en el sótano de la céntrica calle de La Fruta. Aquello ocurrió en noviembre de 1965 y las canciones que interpretaron fueron tres. El repertorio estaba formado por "La Bamba", "Flamenco", de "Los Brincos" –"que era obligatoria", indica Díaz– y "Norma Mía". Con esos tres temas se hicieron con el primer premio de aquel encuentro "ye-ye", que era como por aquel entonces se conocían aquellas propuestas musicales que "Los Linces" han cuidado y mimado décadas y décadas después.

"Los Linces" ya no son aquellos jóvenes casi imberbes que comenzaron a dejarse llevar por los sonidos más modernos de aquellos años sesenta. Sin embargo, mantienen viva la amistad seis décadas después y casi intacto su pasión por la música, por un lado, y por "The Beatles", eso por descontado.

"The Beatles" eran cuatro, sin embargo, Billy Preston fue considerado el "quinto beatle" por sus colaboraciones y por ser uno de los artífices de aquel legendario concierto en la azotea de 1969. Pues bien, "La Caverna" estuvo ocupada ayer por "Los asturbeatles", esos incansables "Linces" que se reúnen, repasan y cultivan su pasión por la música y quizá un nuevo día vuelvan a aparecer con sus instrumentos en un escenario o en una azotea, como ya hicieron el pasado año para recordar a sus ídolos de Liverpool y celebrar sus 60 años de rock.

