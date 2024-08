Luanco se pone la careta en verano (y así de bien se lo pasa)

La tarde y la noche del 14 al 15 de agosto, Luanco se consagra al Carnaval con el mismo ímpetu y alegría que hacen otras localidades en febrero. Claro que en Luanco eluden el frío invernal y disfrutan de los disfraces en manga corta. Todo un lujo. Los primeros en tomar ayer las calles fueron los chiquillos encarnados, entre otros, en personajes de los cómics y el cine como "Joker", "Superman", "Batman" y "Maléfica". Y es que las primeras horas de la tarde estuvieron dedicadas a los más pequeños de las casas, con un taller y un grupo de animación a su servicio; según fue cayendo la noche, fue el público juvenil el que tomó las calles.

Los niños se lo pasan en grande y muchos de los vecinos comentan que "cada vez se ven más familias que conjuntan sus disfraces". Las canciones del grupo "Cantajuegos" sonaban en el muelle viejo de Luanco, mientras los pequeños seguían las indicaciones de la animadora. "Es una época perfecta para celebrar esta fiesta, mucho mejor que en febrero porque muchas veces hace frío y no se disfruta tanto. Además, en esta época el pueblo tiene más gente", comenta Marcos Sánchez, vecino de Gijón. "Tenía muchas ganas de disfrazarme, me gustó mucho el disfraz desde que me lo enseñaron. Llevo toda la semana esperando que llegue este día", apunta la niña Martina López, muy entusiasmada con la fiesta y con su disfraz.

En el carnaval de verano de Luanco la originalidad no tiene límites: se vieron desde un traje de hamburguesa hecho en casa hasta un faro reciclado. "Aprovechamos un expositor de cremas de la farmacia para simular el faro. Para acompañarlo no sabíamos qué hacer y acabamos viniendo de gaviotas", comentan los miembros del grupo Acuña Espacio de Arte: "Siempre nos gusta venir a hacer un poco el tonto con los niños. Todos los años elaboramos nuestro disfraz en base a un elemento central que creamos. El primer año hicimos un dinosaurio y nos disfrazamos de ‘Los Picapiedra’; el año pasado hicimos una ballena y vinimos de ‘Buscando a Dory’".

El fenómeno del carnaval de verano hace que hasta Luanco se desplace gente de todas partes de Asturias, pero pocos saben su origen. "Se lleva haciendo muchos años, al principio se hacía para despedir a los veraneantes antes de que volviesen a sus lugares de origen. Ahora se ha masificado y ha cambiado mucho", explica Pablo García, vecino de la villa. "Yo llevo viniendo toda la vida y a mí es un día que me encanta. Este año hemos venido todos disfrazados de Superman, vamos cambiando. A la niña le encanta vernos disfrazados", añade en referencia a la vestimenta de su pareja y su hija.

Algunos incluso se plantean celebrar el carnaval dos veces. "Muchos de los papis que ves aquí con sus niños, vuelven por la noche a pasárselo bien", comenta un grupo de familias mientras los niños bailan con la actuación musical. "Es uno de mis días favoritos del año, nos lo pasamos genial, tanto ahora con los niños por la tarde, como por la noche con amigos", afirma Nuria Suárez, una de las madres que acostumbra a hacer doblete.

Suscríbete para seguir leyendo