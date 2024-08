Te asombrará el número de visualizaciones que ha tenido la transmisión en "streaming" de la fiesta de la Virgen de la Luz

La Virgen de la Luz, patrona de Avilés, fue ayer por unas horas la reina del "streaming" (retransmisión on-line de un acontecimiento). La gran novedad de esta edición de la gran fiesta mariana avilesina del 15 de agosto fueron los "streamings" realizados a través de la archiconocida plataforma "YouTube" y con acceso desde el portal "evangeliodiariopuntocom". Nada más y nada menos que once mil espectadores llegaron a estar conectados en algunos momentos de la transmisión a todo el mundo de la misa y la posterior procesión de la Virgen. No obstante, el apoyo de la gente desde sus hogares fue también una constante en los días previos a la fiesta, cuando se transmitieron –también en "streaming"– los actos de la novena con audiencias medias de tres mil personas y picos de cinco mil.

"Las transmisiones han sido todo un éxito, hemos logrado acercar estos eventos a la gente que no pudo venir por incapacidad física, carencia de medio de transporte o el hecho de vivir lejos. Sin duda, se convertirán en algo habitual a partir de ahora", manifestó el sacerdote José Juan Deniz a modo de valoración positiva de la sorpresiva "viralización" de la Virgen de la Luz.

Lo que pudieron ver los espectadores conectados ayer a "YouTube" fue una jornada esplendorosa de fervor mariano en la ermita de La Luz. Después de que la lluvia desluciera los actos del mes de mayo, los fieles de la patrona avilesina se desquitaron con una jornada redonda en todos los sentidos. El coro acompañó las oraciones de José Juan Deniz, párroco de la unidad pastoral Villalegre-La Luz, y los feligreses disfrutaron tanto del sol como del fervor religioso que impregna la fiesta del 15 de agosto. "Me encanta visitar a la Virgen en un día tan especial como este, aunque no puedo venir siempre porque ahora no vivo aquí. Es una tradición que ya hacía con mi madre hace más de cincuenta años", comentó Herminia López, vecina de Gijón con familia avilesina.

No faltó la procesión que lleva a la Virgen de la Luz hasta el mirador, donde se imparte la bendición al municipio avilesino y sus habitantes. Los miembros de la Cofradía de la Ermita Virgen de La Luz intervinieron para agradecer la labor de todos aquellos que hicieron posible la celebración de la misa y la procesión. José Juan Deniz destacó que "varios feligreses con los que hablé me han transmitido su felicidad y satisfacción por el desarrollo de los actos en honor a la Virgen".

