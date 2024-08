Cuatro peleas y veinte toneladas de basura: balance del Carnaval de Verano de Luanco

La noche del Carnaval de Verano de Luanco, dice Jorge Suárez, el alcalde de Gozón, dejó "un balance positivo comparado con años anteriores". Sin embargo, el regidor reconoció que no cabía duda "de que todavía quedan cosas por mejorar".

Desde el Ayuntamiento hicieron una clara diferenciación entre las dos caras de la noche. Por un lado, el público maduro que llenó la zona céntrica hasta altas horas de la madrugada. Reconocieron, en este sentido, que tuvieron "un comportamiento ejemplar". Por otro lado, estuvo la cantidad de jóvenes que, se dio cita en la zona del paseo de la playa o en el propio arenal, para una noche de botellón, Suárez aseguró que "todavía se ven demasiados menores bajo los efectos del alcohol fruto de los botellones descontrolados".

Durante el transcurso de la noche, los servicios sanitarios tuvieron un total de 22 intervenciones, la mitad que el año pasado. De ellas, seis fueron con menores. Muchas de estas actuaciones vienen derivadas de cuatro peleas que se dieron a lo largo de la velada en la zona del paseo. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún herido de gravedad. Tres de los atendidos fueron trasladados al Hospital Universitario San Agustín, pero ninguno de carácter urgente. "Este año no ha habido ningún conflicto en la estación de autobuses a primera hora de la mañana. Estamos contentos porque ese solía ser uno de los puntos calientes. Todo ha transcurrido con normalidad", explicó Jorge Suárez.

Las calles de la villa gozoniega se han levantado esta mañana cargadas de basura. Los servicios de limpieza han tenido que intervenir hasta dentro de la propia playa para evitar cortes con cristales. "Se han recogido veinte toneladas de basura, esto si que me parece preocupante. No obstante, me gustaría felicitar a los cuerpos de seguridad del Estado y a los equipos de limpieza por el trabajo realizado", comentó Jorge Suárez, valorando la labor de las personas que conviven con la otra realidad de la noche de carnaval. "Los dispositivos de seguridad cada año mejoran, cada vez estamos más cerca del objetivo", añadió satisfecho.

