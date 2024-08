"Perdí una pierna, pero las ganas de vivir están intactas": habla el luanquín víctima de un accidente pesquero

"Me faltará una pierna pero las ganas de vivir están intactas, viva la vida". Habla el luanquín Herme Martín, que el pasado 22 de julio sufrió un grave accidente en el puerto de Luanco, ahora ya está en casa intentando retomar su vida. Explotó el motor de su embarcación y como consecuencia perdió parte su pierna izquierda, que le fue amputada en el HUCA en una operación de urgencia.

"Eran las 8.00 horas, escuché un ruido raro en el motor, levanté la tapa y dos segundos después sentí una explosión, me tiró al suelo y ví que la pierna estaba destrozada", rememora. Estaba en compañía de su hijo Sergio, de 12 años, que fue quien dio la voz de alarma. "Sergio me agarró de la cara y me dijo: ‘No te mueras’", comenta emocionado. El pequeño cogió una cuerda de un baúl del barco y le practicó un torniquete, era el primero que hacía en su vida. "Me salvó la vida", dice el padre orgulloso.

Después, Herme Martín se desmayó y se despertó cuando Sergio le estaba haciendo el "boca a boca", que había aprendido en un campeonato de rugby en la playa. Pronto llegaron trabajadores de la obra del muelle del Gayo y buzos del ocle y echaron una mano con otro torniquete, antes de que llegaran los sanitarios, que le pusieron un tercero. "En diez minutos o algo más llegaron los médicos, los Bomberos, me pusieron un calmante y después en UVI móvil para el HUCA, fue todo muy rápido", relata Martín, pescador y pescadero. La operación fue inminente, entre cuatro y cinco horas, y desde entonces primero la recuperación en el hospital ovetense y ahora, desde hace días en su casa de Luanco. "Al quinto día ya me duchaba solo", apunta.

Pese a la amputación, Herme Martín dice sentir dolor en la zona. Tiene la sensación del miembro fantasma pero eso no le impide hacer planes. Ya conduce con un vehículo automático de su padre y la única pena que tiene es no poder jugar más al fútbol con el Marino de veteranos. "En octubre o noviembre tendré la prótesis y haré deporte, tengo que enterarme donde se hace piragüismo paralímpico y en febrero o marzo, volveré a trabajar a la pescadería a Gijón, hay que vivir. Mi lema es ‘Viva la vida’ y me lo voy a tatuar en el brazo. Mi sobrina ya está con el diseño", sostiene el luanquín que no ve "una desgracia" en el accidente que sufrió hace algo menos de un mes sino una "segunda oportunidad" que no le impedirá ir a pescar bonito, estar con la familia y amigos y "seguir disfrutando de la vida" e incluso correr media maratón, aunque sea un tramo caminando. "Perdí una pierna, sí, pero ¿no estoy aquí?", remarca cargado de optimismo. Su hijo Sergio Martín comprendió la importancia de aprender primeros auxilios y reclama que "debería enseñarse en los colegios". Lo expresa antes de ayudar a su padre con el vendaje del muñón de la pierna izquierda.

Herme Martín, con su sobrina Cristina Antón en el carnaval de verano de Luanco, la noche del pasado miércoles. / H. M.

Las ganas de vivir acompañan cada una de las expresiones verbales y no verbales de Herme Martín. Pero, dice, estos días le han servido para reflexionar sobre "muchas cosas". "Hay que huir del rencor entre las personas, muchas veces nos enfadamos por pijadas cuando lo importante es ser feliz y no hacer daño a la gente", comenta el luanquín, que ayudado por las muletas que le prestó un amigo, sale todos los días y no para de dar abrazos.

"Ahora espero que la prótesis llegue cuanto antes para poder dar paseos por el pueblo sin muletas pero antes, creo, que para septiembre comenzaré con la rehabilitación para ganar fuerza en la pierna", remarca no sin antes agradecer el gesto del Ayuntamiento de Gozón, del alcalde, Jorge Suárez, y el jefe de la Policía Local, Santiago Cañal, que le entregaron dos tarjetas provisionales para personas con movilidad reducida y así poder aparcar en las zonas señalizadas para ello.

Paso a paso, Herme Martín quiere recuperar su rutina. Prueba de ello es que la noche del pasado miércoles no dudó en disfrazarse de pirata cargado de optimismo y buen humor para salir a la calle en compañía de su sobrina Cristina Antón y participar en el Carnaval estival de Luanco, una fiesta a la que acudió con muletas y con un nudo en la pernera izquierda. "La vida sigue", remató.

