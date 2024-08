"Quiero afianzar la gestión de la Cofradía, potenciar el archivo y también el patrimonio", dice Benjamín Lebrato

Benjamín Lebrato (Avilés, 1955) ha vuelto a revalidar la presidencia de la Cofradía El Bollo y por eso conversa con LA NUEVA ESPAÑA ante dos cafés con leche.

–No se presentó nadie más.

–Sólo yo.

–¿Y cuánto lleva en la directiva?

–¿En la Cofradía? Desde 1996. En la presidencia, desde 2001.

–O sea, veintitrés años.

–Y voy a estar otros cuatro años más.

–Es el que mejor lo hace.

–Esto es una de esas cosas que no te explicas por qué estás aquí. Empecé a colaborar con la revista "El Bollo" en 1973. De aquella yo tenía diecisiete o dieciocho años. A los quince empecé a conocer a Richard, a Ricardo González Muñiz. Él era el director de la revista por aquel entonces. A Fran, el fotógrafo. El de Foto Fran de Cabruñana. A Azul Cobalto, a Rubén Darío Menéndez Díaz, el que fue hijo de "Lumen", a Venancio Ovies, a Víctor Urdangaray... ¿Dónde estaban todos esos? En el Maruxa. En los años 1970, 1971... Paraban de noche. Yo vivía al lado, en la calle del Sol, y también paraba allí. Había empezado a trabajar con quince años. Hasta que no empecé a trabajar, Víctor, el dueño, no me servía las angelitas porque me conocía de la calle. Cuando se enteró de que trabajaba, debió de considerarme ya un paisano... Empecé a conocer a toda esa gente de Avilés y, sin querer, fueron metiéndome este virus del avilesinismo, de conocer cosas de Avilés, de la historia del municipio.

–¿Y qué pasó?

–A los pocos años, como yo hacía fotografía ya de aquella, con 17 años, y tenía a Fran como mi maestro, empecé a publicar en "El Bollo". Decían: "Esta foto es buena para la revista".

–¿Qué fue lo primero que publicó?

–Fotos. Fotos de Avilés. De rincones de Avilés. Para ilustrar artículos de los demás. En 1978 empezaba la moda de las fotos nocturnas. Una de las que hice –de la fuente que había en Camposagrado– la pusieron en la portada de la revista, rompiendo la tradición de la revista de catorce o quince años. Hasta entonces ponían a la reina y la reinina. A partir de ahí comencé a tener más colaboraciones.

–La directiva de la Cofradía está formada por personas de cierta edad.

–Sí, es verdad, pero también se está incorporando gente joven que procede de las cofradías de Semana Santa. Hay una cantera que poco a poco está empezando a funcionar. Sobre todo, la gente joven que tiene niños: para salir en la carroza hay que ser cofrade. Y así, sin querer, tenemos socios de larga duración: los niños son mayores, pero ellos siguen. Lo que pasa es que los que la llevamos, por la defensa de las tradiciones locales, somos mayores porque lo hemos mamado más tiempo.

–¿Qué planteamiento tiene para este nuevo mandato?

–Con la pandemia, cambió todo y, entre otras cosas, no pudimos organizar la cena de entrega del "Adelantado". Así que, quedó en suspenso. Hay demasiados premios y Avilés está limitado para tantos galardones. Vamos a retomar el nuestro, pero de otra manera. Reunir a un centenar de personas en Sábado Santo, con una procesión a la misma hora, con verbena en la calle... cuesta mucho... Tengo la idea de cambiar el modo de entrega: sin cena, con reconocimientos y luego, quizás, un vino español. No tiene por qué ser en la víspera de Pascua, pero también puede ser en esa fecha.

–Una labor que está llevando a cabo es tratar de universalizar los asuntos que trata en la revista.

–Vamos a donar colecciones lo más completas posibles de la revista a instituciones y bibliotecas. Otro de los proyectos que tengo es digitalizar bien todas las revistas, entrar en la redes sociales, pero hacerlo de una manera profesional. También hemos contratado un asesor fiscal: nosotros hacemos desde hace dos años la declaración del impuesto de sociedades, tenemos una facturación curiosa. Quiero afianzar la gestión, potenciar el archivo histórico y también el patrimonio que tenemos.

Suscríbete para seguir leyendo